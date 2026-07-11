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Temblor se registra en la zona centro-norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, a las 10:49 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 6 km al noreste del Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 34 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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