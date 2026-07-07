SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas de Chile tras temblor 4,9 en Puerto Williams

07 jul. 2026 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó tsunami en la tarde de este martes tras un temblor de magnitud 4,9 ocurrido en Puerto Williams, región de Magallanes.

¿Qué dijo el SHOA?

El organismo destacó que el movimiento telúrico "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

El sismo ocurrió a las 13:39 horas a 239 kilómetros al SE de Puerto Williams. Además, tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

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