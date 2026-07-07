Temporal con río atmosférico afecta al sur de Chile: Se esperan hasta 200 milímetros de lluvia en algunos sectores

07 jul. 2026 - 08:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso temporal impulsado por un río atmosférico golpea con fuerza durante toda la jornada de este martes a ciudades del sur de Chile, concentrando su mayor impacto en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

De acuerdo con el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, la situación es muy delicada. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla y se dispuso el cierre preventivo de diversos parques nacionales para evitar emergencias.

Podrían caer más de 200 milímetros en algunos sectores

El fenómeno se sentirá de manera ininterrumpida todo el día, pero existe un tramo geográfico que recibirá la peor parte. Según el especialista, el foco principal de preocupación hoy se centra desde Temuco a Puerto Montt con especial énfasis en la Región de Los Ríos.

"La zona que va a recibir más lluvia es desde el Parque Nacional Alerce Costero, Corral, Valdivia, Niebla (Molinos) y Máfil. De ahí hacia el sur, por la costa hacia San Juan de la Costa, es la zona donde se van a superar los 200 milímetros de agua", advirtió Sepúlveda.

El avance del sistema frontal por región

Región de Los Ríos y Los Lagos (norte) : Ciudades del interior como Panguipulli, Río Negro, Río Bueno, Purranque, Osorno, Puerto Varas, Llanquihue y Maullín tendrán lluvias constantes y abundantes durante todo el día.

: Ciudades del interior como Panguipulli, Río Negro, Río Bueno, Purranque, Osorno, Puerto Varas, Llanquihue y Maullín tendrán lluvias constantes y abundantes durante todo el día. Chiloé y Palena : Las precipitaciones más intensas se concentraron durante las primeras horas de la mañana y comenzarán a amainar paulatinamente. Localidades como Melinca (región de Aysén) ya registraron cerca de 98 mm.

: Las precipitaciones más intensas se concentraron durante las primeras horas de la mañana y comenzarán a amainar paulatinamente. Localidades como Melinca (región de Aysén) ya registraron cerca de 98 mm. Extremo Sur (Aysén y Magallanes): En Coyhaique el sistema pasó dejando poca agua pero ayudando a limpiar el aire, y quedó bajo un cielo cubierto. En tanto, Punta Arenas registrará precipitaciones intermitentes.

¿Qué ocurre con el viento?

El agua no es el único peligro. Este río atmosférico viene acompañado de intensas rachas de viento que ya están generando complicaciones, registrándose las siguientes velocidades:

Zonas urbanas e interior : Rachas constantes de hasta 60 km/h durante la jornada.

: Rachas constantes de hasta 60 km/h durante la jornada. Puerto Montt : Vientos que ya alcanzan los 65 km/h.

: Vientos que ya alcanzan los 65 km/h. Punta Arenas : Condiciones extremas con rachas de hasta 80 km/h.

: Condiciones extremas con rachas de hasta 80 km/h. Mar chilote: El reporte de la Armada confirmó las rachas más intensas, llegando a los 98 km/h.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro se mantendrá sumamente acotado. Por ejemplo, en Valdivia se registró una mínima de 3°C, elevándose a unos 7°C en la mañana, y se espera una máxima que difícilmente supere los 11°C en horas de la tarde de este martes.

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