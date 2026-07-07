¿A qué hora juega la Argentina de Messi ante Egipto? Revisa la programación del Mundial de este martes

07 jul. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se cierran los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidazos que permitirán definir a las ocho mejores selecciones del certamen, instancia en la que podrían instalarse las únicas dos selecciones sudamericanas sobrevivientes.

La jornada comienza con la vigente campeona del mundo, Argentina, que se medirá ante Egipto en un duelo que enfrentará a dos de las grandes figuras del fútbol mundial: Lionel Messi y Mohamed Salah.

Más tarde, Suiza y Colombia buscarán quedarse con el último boleto a la siguiente ronda. Precisamente, el ganador de ese partido se enfrentará al triunfador entre la Albiceleste y los africanos.

Revisa la programación del Mundial este martes

Los partidos de octavos de final de este martes 7 de julio por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Argentina vs. Egipto - 12:00 horas.

- 12:00 horas. Suiza vs. Colombia - 16:00 horas.

Cabe mencionar que ambos horarios corresponden a la hora chilena (UTC-4).

¿Cuándo se juegan los cuartos de final?

Los cuartos de final del Mundial ya tienen tres llaves definidas y solo resta conocer a los protagonistas del último cruce:

Francia vs. Marruecos - Jueves 9 de julio a las 16:00 horas.

- Jueves 9 de julio a las 16:00 horas. España vs. Bélgica - Viernes 10 de julio a las 15:00 horas.

- Viernes 10 de julio a las 15:00 horas. Noruega vs. Inglaterra - Sábado 11 de julio a las 17:00 horas.

- Sábado 11 de julio a las 17:00 horas. Argentina / Egipto vs. Colombia / Suiza - Sábado 11 de julio a las 21:00 horas.

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