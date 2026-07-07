Juan Manuel Astorga e intervención de Trump en Mundial: "El jefe de la primera potencia del mundo presiona y FIFA cede"
07 jul. 2026 - 08:55 hrs.
En esta editorial, Astorga analiza la controvertida intervención del presidente Donald Trump en el Mundial de fútbol, donde presionó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para anular la expulsión del jugador estadounidense Folarin Balogun.
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