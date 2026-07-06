Proyecto de ley busca frenar las barberías "fachada" del crimen organizado en Chile

06 jul. 2026 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó?

Los diputados Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) y Catalina del Real (Partido Republicano) encabezan un nuevo proyecto de ley que busca imponer exigencias más estrictas a barberías, peluquerías y comercios similares, con el objetivo de que estos locales operen de manera legal en todo el país.

Barberías vinculadas al crimen organizado

La iniciativa surge luego de que se detectara que varias bandas de crimen organizado utilizan barberías como fachada para el lavado de activos. Se trata de locales que, en algunos casos, atienden hasta altas horas de la madrugada y que han sido vinculados tanto al tráfico de drogas como al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Para enfrentar esta situación, el proyecto contempla que los trabajadores de estos comercios cuenten con un papel de antecedentes al día, en el caso de las personas chilenas, mientras que los extranjeros deberán presentar una autorización de trabajo vigente en el país.

La medida busca, además, devolver la tranquilidad a los vecinos que viven cerca de estos locales y que se ven afectados por lo que ocurre durante la noche.

"Quien trabaja honestamente no tiene nada que temer"

Los diputados impulsores del proyecto explicaron que la iniciativa no busca discriminar a nadie: "Se trata de hacer respetar el Estado de Derecho, ya que quien trabaja honestamente no tiene nada que temer, pero el Estado tampoco puede seguir permitiendo espacios de informalidad que terminarán siendo aprovechados por la delincuencia", mencionó el diputado Arroyo.

"Llas reglas deben ser las mismas para todos, orden, fiscalización y cumplimiento de la ley", agregó el congresista.

Por su parte, la diputada del Real afirmó: "Los municipios necesitan herramientas legales para fiscalizar aquellos locales que están actuando al margen de la ley", agregando que "no podemos permitir que actividades ilícitas sean empañadas y utilizadas como fachadas afectando la seguridad de los vecinos".

Más facultades para las municipalidades

El proyecto busca también reforzar las atribuciones de los municipios, que actualmente no cuentan con herramientas legales para regular el horario de funcionamiento de este tipo de comercios. De hecho, algunas comunas del país habían decretado que las barberías y peluquerías solo podían operar hasta las 21:00 horas, pero esa medida debió ser rechazada porque los municipios carecían de la facultad legal para establecerla.

Con esta nueva normativa, se espera que las municipalidades puedan exigir una lista actualizada de los trabajadores de estos locales, junto con su documentación al día y el papel de antecedentes correspondiente, de manera que se pueda acreditar que no están vinculados al tráfico de drogas o a alguna asociación ilícita

Se espera que el proyecto de ley sea presentado formalmente en los próximos días.

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