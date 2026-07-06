Liliana García revela cómo fueron los últimos días de Fernando Kliche: "Tuvimos la oportunidad de despedirnos"

06 jul. 2026 - 19:35 hrs.

La actriz Liliana García llegó al velorio de Fernando Kliche para despedir a uno de sus amigos más cercanos. Ambos compartían una estrecha amistad y también un origen en común, ya que los dos nacieron en Uruguay.

En conversación con Página 7, la intérprete reveló detalles de los últimos días del actor y confesó que era una de las pocas personas que conocía el diagnóstico de cáncer que enfrentaba.

La emotiva despedida de Liliana García al actor

Consultada sobre si habían podido compartir durante los últimos días, Liliana García reveló que ambos se encontraron en dos oportunidades durante la última semana, aunque prefirió no entregar mayores detalles sobre esos encuentros.

“Estuve esta semana con él, dos veces y él sabía. Tuvimos la oportunidad de despedirnos, con y sin palabras, y eso yo lo agradezco muchísimo“.

Acerca de la enfermedad que afectó al artista, García explicó que “es una enfermedad tremendamente ingrata y silenciosa. Entonces fue un golpazo enterarme y que estaba tan avanzada”, partió contando.

“Para él también fue un golpazo, porque como te digo, es una enfermedad silenciosa, maldita, que se presenta de una forma tan subrepticia y después ver que en tan pocos días… porque esto fue un empeoramiento de 10 días, una cosa así, entonces fue todo muy rápido”, explicó.

Liliana García destacó el apoyo que recibió Fernando Kliche

La actriz también tuvo palabras para valorar el acompañamiento que recibió Fernando Kliche por parte de su familia y de sus seres queridos durante sus últimos días.

“Por suerte sus hijos, las mamás de sus hijos, sus hermanos lo acompañaron. Lo acompañó toda la familia hasta el último minuto. Tiene unos hijos magníficos, divinos, que se portaron como él era, como hombres serios, generosos y un poco como somos los uruguayos. Somos bastante piolas, bastante discretos“, destacó.

Finalmente, recordó que el actor siempre mantuvo un perfil reservado. “Fernando también siempre fue muy discreto en su vida y así se fue: joven, antes de tiempo, dignamente y en silencio", cerró.