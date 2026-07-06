Diputado Fuenzalida rompe el silencio y niega denuncias de "cuota" de sueldo y celulares arrojados al baño

06 jul. 2026 - 18:51 hrs.

El exdiputado UDI Juan Manuel Fuenzalida Cobo emitió este lunes 6 de julio una declaración pública para responder a las acusaciones que lo vinculan al caso Lavín y a un presunto esquema de cobro irregular de sueldos a sus asesores, conocido como la "cuota Fuenzalida".

En el documento, el exparlamentario cuestionó el actuar de la Fiscalía y los tribunales, señalando que han transcurrido once días desde que policías y fiscales ingresaron a su domicilio y se llevaron objetos de su propiedad, sin que hasta ahora se le haya informado oficialmente sobre los motivos del procedimiento.

"Once días en los que tanto el Ministerio Público como los tribunales me han impedido conocer los motivos de ese procedimiento, que rápidamente se filtró a los medios de comunicación", sostuvo Fuenzalida en el escrito.

El exdiputado afirmó que se enteró del motivo del allanamiento a través de la prensa y no por los canales judiciales correspondientes, denunciando que a su defensa se le ha negado el acceso a los antecedentes de la causa por su carácter secreto.

Niega los pagos irregulares

Respecto al testimonio de quien fuera su jefa de gabinete durante siete años, Fuenzalida fue categórico: "Desconozco las razones por las que mi ex jefa de gabinete pudo haber formulado acusaciones de ese tipo en mi contra, pero las niego categóricamente, reservándome las acciones correspondientes".

El exdiputado remarcó que durante sus dos períodos como parlamentario nunca solicitó a su exasesora ni a ningún otro colaborador realizar pagos irregulares.

Rechaza el episodio de los celulares

Sobre uno de los puntos más graves de la declaración de la testigo —que habría ordenado deshacerse de los teléfonos celulares de su oficina el día del allanamiento al Congreso por el caso Lavín, en octubre de 2024— Fuenzalida también fue enfático en su rechazo: "Asimismo, desmiento acusaciones tan burdas como que habría ordenado arrojar teléfonos celulares al baño durante el allanamiento al Congreso, con motivo del caso Lavín".

Pide acceso a la investigación

El exdiputado cerró su declaración solicitando que se respete su derecho a defensa y que pueda acceder a los antecedentes en su contra directamente a través de la Fiscalía y los tribunales, "y no por los medios de comunicación".