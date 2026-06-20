Joaquín Lavín: "Todo este proceso, el de la Cathy y Joaquín, ha sido devastador"

20 jun. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

El exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se refirió por primera vez a los casos judiciales que afectan a su nuera, Cathy Barriga, y a su hijo, Joaquín Lavín León, quien está detenido en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

En conversación con la revista Sábado, Lavín padre cuestionó el tratamiento mediático del proceso y apuntó al actuar del Ministerio Público.

“En los juicios que son tan mediáticos como este, la Fiscalía tiene que ser imparcial y actuar objetivamente, pero eso no se cumple”, señaló.

Joaquín Lavín León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, y tráfico de influencias, presuntamente cometidos entre 2015 y 2021.

En tanto, Cathy Barriga fue formalizada por malversación de fondos públicos y fraude al fisco, hechos que habrían ocurrido entre 2016 y 2021.

El exalcalde de Las Condes reconoció que el proceso ha sido “muy duro humana y emocionalmente”.

“Creo que, para mí, la parte más dura, y que todavía me duele cada vez que lo veo, es ver a tu hijo esposado en los medios. Esa imagen la repiten una y otra vez. Todo este proceso, el de la Cathy y Joaquín, ha sido devastador y también desgastador para toda la familia, incluyendo a sus hermanos”, afirmó.

Lavín agregó que el caso se ha visto amplificado por el tratamiento mediático. “Se maximiza, se amplifica el efecto duro y devastador para todos por la farandulización que se ha hecho con este caso. Está lleno de programas en que se habla del tema todo el día”, sostuvo.

Asimismo, señaló que ha optado por evitar la exposición a noticias relacionadas con el caso. “Desde hace tiempo prefiero no ver noticias, no ver televisión. De repente la gente me manda cosas que salen en redes sociales y las veo y las encuentro terribles. No entiendo cómo las personas pueden opinar así sin tener ninguna base. Es duro y, al mismo tiempo, tan frívolo para todo lo que estamos viviendo”, dijo.

Consultado sobre una eventual motivación del alcalde Tomás Vodanovic en los hechos, Lavín respondió: “No es el momento de referirse a ese tema aún”.

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