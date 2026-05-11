Joaquín Lavín padre va a Capitán Yáber intentando ver a su hijo: "Si alguna vez pasa algo conmigo, lo enfrentaré como corresponde"

11 may. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes el excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante (UDI) llegó con su nuera Cathy Barriga a enrolarse al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, lugar en donde cumple prisión preventiva el exdiputado Joaquín Lavín León.

"Creo 100% en la inocencia de Cathy y Joaquín", dijo Lavín padre a la salida de la cárcel, en donde además explicó que no pudo ver a su hijo, pero por un interno supo que se encuentra bien.

Respecto a los antecedentes que lo involucrarían en los supuestos delitos que se le imputan a su hijo, Lavín Infante dijo que "hoy día todas mis energías están enfocadas en Joaquín (...) y si alguna vez pasa algo conmigo, lo enfrentaré como corresponde".

De acuerdo a los antecedentes que busca esclarecer el Ministerio Público, parte de los dineros que habría desviado el esposo de Cathy Barriga habrían sido para financiar a la precandidatura presidencial de Lavín Infante en 2021: "La verdad, no hay nada", sostuvo al respecto.

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