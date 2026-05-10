"Lo sentimos enormemente": Empresa dijo que no tenía más dinero y abandonó la construcción de estadio de Padre Las Casas

10 may. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

Los habitantes del sector El Alto de la comuna de Padre Las Casas estaban ilusionados con la construcción de un nuevo estadio municipal; sin embargo, de un día para otro la empresa Servicom dijo que no tenía más dinero para comprar materiales y abandonó completamente la obra.

Estadio en Padre Las Casas quedó abandonado

Según explicó el corresponsal de Meganoticias en la región de La Araucanía, Diego Sanhueza, la constructora informó de su decisión al municipio hace una semana por medio de una carta en la que detalló sus dificultades para continuar con las labores.

La obra presenta un avance del 50% del proyecto que tenía una inversión de $2.300 millones comprometidos por el Consejo Regional y que comprendía el cambio de la carpeta de pasto sintético, la remodelación de graderías, crear accesos universales y cambiar completamente el cierre perimetral.

Las obras habían comenzado el pasado 11 de agosto del 2025 y tenían esperanzados a varios clubes deportivos y establecimientos educacionales que utilizarían sus instalaciones para diversas actividades.

Sin embargo, Sanhueza explicó que la empresa dijo en su carta que "ya no tenía los recursos suficientes para seguir comprando materiales y financiar esta obra debido al alto costo de los materiales de construcción".

"Lo sentimos enormemente"

"Lo sentimos enormemente", declaró el alcalde Mario González (IND) a las cámaras de Mega antes de lamentar los retrasos que sufrirá el proyecto y el aspecto social de las personas que quedarán sin trabajo en su comuna, una de las más pobres de La Araucanía.

"Lo sentimos por los trabajadores, 25 trabajadores principalmente de Padre Las Casas que hoy día se van a quedar sin su fuente de empleo", señaló el edil.

Además, añadió que "lo sentimos por el deporte de la comuna. Vamos a necesitar más tiempo para terminar esta obra. La obra lleva un 50% de avance y hasta la semana pasada nada hacía prever esta situación".

Todo sobre Megadenuncia