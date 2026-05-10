Nieta de María Ercira a dos años de su desaparición: Anuncia marcha y se vuelve a quejar de "errores en la investigación"

10 may. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Carla Hernández, la nieta de María Ercira Contreras, publicó un video justo el día que se cumplen dos años de la desaparición de la adulta mayor, hecho ocurrido en dependencias del Fundo Las Tórtolas de Limache, cuando celebraba el Día de la Madre.

En la instancia, la mujer llamó a participar en una marcha próximamente y reiteró conceptos sobre “errores en la investigación” en su caso.

Marcha el 12 de mayo en Limache

“El martes 12 de mayo vamos a hacer una marcha en Limache, desde la estación de Limache, a las 10 de la mañana, hasta el Fundo las Tórtolas... En la tarde vamos a hacer una jornada de concientización con más familiares de personas desaparecidas y van a haber algunas actividades también para que podamos contar todas nuestras historias y acompañarnos”, dijo para comenzar.

Sobre el mismo tema, puntualizó que “la idea es unirnos todos por un mismo fin y poder encontrar justicia para nuestros familiares”.

En cuanto a su visión sobre el caso, dijo que “han pasado 2 años y no se ha encontrado absolutamente nada que le perteneciera a ella dentro del lugar. Sabemos que no fue un accidente, que a ella, probablemente, la están ocultando”.

Agregó que “ahora sabemos que encontraron sangre humana en la casa del cuidador, dos años después. Recién revisan las dependencias del fondo Las Tórtolas con tecnología, con una luz que identifica restos biológicos; se encuentra sangre humana en la casa del cuidador, no se puede determinar por escasa cantidad”.

Respecto a la justicia y la investigación, comentó que “nosotros, como querellantes, hemos acompañado informes de peritos que dan cuenta de movimientos sospechosos, de mentiras respecto de los trabajadores del fundo, de omisiones de los dueños y de errores en la investigación. Entonces, lo único que nosotros queremos es que, de alguna manera, se compensen todos estos errores, pero ya el daño, la verdad, es que es irreparable”.

Para cerrar, mencionó que “tenemos el dolor de la desaparición de nuestra abuela, pero además tenemos la angustia, la tristeza y la frustración de una mala investigación, de una investigación negligente que ha causado daño a una familia completa. Entonces, estamos todos unidos como familia para encontrar la verdad, no vamos a parar”.

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