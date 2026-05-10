"Si tienes una meta clara, encuentras un plan": migrante en Estados Unidos revela sus trucos para gastar menos y poder ahorrar

10 may. 2026 - 14:00 hrs.

Una creadora de contenido comparte sus eficaces trucos financieros para lograr ahorrar capital en Estados Unidos, enseñando diversas tácticas de estricto control del dinero frente al peligroso consumismo presente en las redes sociales.

Con mucha disciplina, la joven aplica este método personal cada mes para evitar vaciar sus cuentas bancarias ante las fuertes tentaciones comerciales, una medida drástica que sirve para escapar de la rutina de trabajar solo pagar el costo del arriendo.

¿Cómo gastar menos dinero y ahorrar en Estados Unidos?

La influencer Angie Urrego explicó en un video de TikTok que “si no se tiene un presupuesto limitado a la hora de gastar”, el dinero se acaba rápidamente.

Por ello, aplica un plan para frenar sus compras impulsivas mediante métodos muy drásticos, pero que protegen su patrimonio financiero mensual:

Presupuesto estricto: asigna exactamente 50 dólares mensuales en efectivo para sus gustos personales y deja las tarjetas bancarias en casa antes de salir de compras.

asigna exactamente 50 dólares mensuales en efectivo para sus gustos personales y deja las tarjetas bancarias en casa antes de salir de compras. Bloqueo y desintoxicación digital: elimina de su celular aplicaciones de compras rápidas como Temu o Shein y plataformas de pago virtual como Apple Pay.

elimina de su celular aplicaciones de compras rápidas como Temu o Shein y plataformas de pago virtual como Apple Pay. Consumo circular: opta por adquirir su vestimenta en diversas tiendas físicas de segunda mano para maximizar el capital disponible.

opta por adquirir su vestimenta en diversas tiendas físicas de segunda mano para maximizar el capital disponible. Generación de ingresos: vende la ropa que ya no usa por internet para cubrir sus gustos personales con la ganancia, pero sin tocar el salario principal.

@angieurrego088 Cuando uno tiene una meta clara, encuentra un plan para tener un balance y organizar sus prioridades, estos son unos tips que me ayudaron a controlar la forma en cómo gastaba dinero, ya no gasto todo lo que me queda libre en cosas innecesarias sino que tengo un presupuesto para gastos y otro para ahorros de esta forma es como logré tener un balance y organizar mis finanzas. Con un "presupuestos limitado"??? #migrantes #usa #finanzas #presupuesto #compras ? sonido original - Angie Urrego

En este sentido, explicó que “tener un presupuesto te ayuda a tener el control de la forma en cómo se gasta el dinero” durante cada día, destacando que dejar las tarjetas bancarias en casa es una decisión clave para mitigar absolutamente las peligrosas compras innecesarias.

Asimismo, señaló que el despilfarro constante impide realizar grandes inversiones sólidas para construir un futuro próspero en el mediano y largo plazo, por lo que invitó a su comunidad a “crear un plan para tener el control de las finanzas” y con el firme propósito de acumular riqueza mediante decisiones inteligentes.

Todo sobre Estados Unidos