Regresa un veterano: portaaviones USS Eisenhower completa su modernización antes de lo previsto tras 15 meses de mejoras

09 may. 2026 - 13:16 hrs.

Recientemente, la Armada de Estados Unidos reactivó el portaaviones nuclear USS Dwight D. Eisenhower en el astillero naval de Norfolk (Virginia), tras completar una extensa modernización técnica antes de la fecha límite, lo que le permitirá volver a operar pronto.

El Mantenimiento Incremental Planificado de la embarcación duró unos 15 meses e involucró a 4.000 trabajadores especializados. Los ingenieros navales repararon los sistemas de lanzamiento y de recuperación de aeronaves sin exceder el presupuesto, marcando un hito histórico para la industria naval.

¿Qué significa el regreso el portaaviones Dwight D. Eisenhower?

La reincorporación de esta poderosa unidad representa un alivio estratégico ante la grave escasez actual de portaaviones operativos, ya que compensa los prolongados retrasos de otros barcos, como el USS George Washington y el USS John C. Stennis, de acuerdo al portal 1945.

En este sentido, el astillero de Norfolk estableció un nuevo estándar de eficiencia con este segundo proyecto finalizado antes de lo previsto, siendo el primero el USS George H. W. Bush entregado anticipadamente en 2024. Los técnicos cumplieron todos los requisitos a pesar de las profundas renovaciones en las propias instalaciones industriales.

Foto: U.S. Navy

Asimismo, los encargados del proyecto superaron un incendio accidental a bordo durante las etapas finales de las reparaciones. Aunque tres marineros sufrieron heridas leves, volvieron pronto a sus labores tras recibir atención médica. El incidente no alteró el calendario de entrega ni afectó la operatividad del navío.

¿Cuál es el historial operativo del portaaviones Dwight D. Eisenhower?

Se trata de una de las embarcaciones más relevantes de la Armada, ya que fue vital en una misión de nueve meses por el Medio Oriente para proteger el comercio global: participó activamente en la operación Guardián de la Prosperidad contra los rebeldes hutíes en Yemen, ejecutando más de 13.800 despegues de aviones.

Foto: U.S. Navy

En dicha travesía interceptó numerosos misiles y drones, y lanzó ataques para salvaguardar la navegación por el Mar Rojo. Si bien los insurgentes afirmaron varias veces haber impactado al casco con misiles antibuque, los reportes terminaron desmintiendo estas falsas declaraciones.

Aunque la nave demostró una resistencia tecnológica superior, la misión provocó progresivamente una fatiga severa en los sistemas internos y degradación visible en su exterior. Aunque los expertos navales aseguraron que enfrentaría retrasos por el excesivo desgaste físico, las labores de modernización restauraron su capacidad antes de tiempo.

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