Tren de carga sufre descarrilamiento en Chiguayante: Hay servicio parcial del Biotren y un paso vehicular está bloqueado

09 may. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado se registró el descarrilamiento de un tren de carga en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. El hecho está afectando el normal funcionamiento del Biotren.

Tren de carga sufre descarrilamiento en Chiguayante

"Por desrielo de tren de carga en el sector estación Chiguayante, nuestros servicios de L1 estarán operando entre Mercado-Concepción y viceversa", informó el servicio administrado por EFE.

En la misma publicación del Biotren se explicó que el servicio de la Línea 2, entre Concepción y Coronel, se encuentra funcionando "con normalidad".

De acuerdo a los reportes, el tren de carga que descarriló a la altura de la estación Chiguayante se encuentra bloqueando el paso vehicular de la avenida Manuel Rodríguez.

Según detallaron auditores a Radio Biobío, serían al menos cinco vagones del convoy de carga los que estarían "desordenados" sobre los rieles de la estación.

De hecho, en fotografías de la cuenta de X (Twitter) especializada en emergencias @ICEBiobio se puede ver uno de los vagones atravesado sobre las tres vías de la estación.

En otros videos publicados en redes sociales se pueden ver a los otros carros afectados en el recinto de la estación. Personal del Biotren ya se encuentra trabajando en atender la emergencia.

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