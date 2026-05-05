"Fuiste y serás el amor de toda mi vida": La despedida de esposa de arquitecto fallecido en accidente de Río Toltén

05 may. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del accidente en el Río Toltén que le cobró la vida al arquitecto Francisco Vives Brun (39) y a su padre, Sergio Vives Vergara (70), se realizó su despedida en la comuna de Toltén, región de La Araucanía, instancia marcada por mensajes de familiares y cercanos.

Entre ellos su esposa, Bárbara Schneider, compartió en redes sociales un registro acompañado de un mensaje: "Fuiste y serás el amor de toda mi vida, el que me empujó a soltarme, a vivir sin miedo (...)".

La publicación generó diversas reacciones, entre ellas las de Pangal Andrade, quien también compartió mensajes en apoyo a la familia.

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El mensaje de su esposa

En medio de las despedidas, su esposa, Bárbara Schneider, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de un video con imágenes de momentos vividos juntos.

"Fuiste y serás el amor de toda mi vida, el que me empujó a soltarme, a vivir sin miedo, a entender que en la vida no todo es blanco y negro, que me dio la seguridad y me acompañó en todo momento mientras aprendía a explorar", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bárbara Schneider (@bb.schneider)

En la misma publicación agregó: “Espero poder seguir haciendo lo que me dijiste hace algunos meses que veías en mí, que realmente estaba disfrutando la vida y eso junto a ti. Te amo mi gordo, mi Fran, mi amor, mi todo por siempre”.

Mensajes de despedida y reacciones

Durante la jornada de la despedida del arquitecto, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, manifestó sus condolencias y destacó su trabajo en la Secretaría de Planificación del municipio, señalando que su labor fue clave en la aprobación de recursos para la reconstrucción del Mercado Municipal, entre otras iniciativas.

A las muestras de pesar también se sumó la de Pangal Andrade, quien destacó la amistad y recordó su vínculo con Vives Brun: “Te fuiste demasiado pronto, pero tu alegría, tu fuerza y tu corazón bueno, vivirán siempre en nosotros. Te vamos a extrañar demasiado”.

Accidente en Toltén

En la desembocadura del Río Toltén, región de La Araucanía, se produjo un accidente en el que perdieron la vida el arquitecto Francisco Vives Brun y su padre, Sergio Vives Vergara, mientras realizaban pesca deportiva.

Una tercer pasajero, Cristian Sáez, fue rescatado con signos de hipotermia y trasladado a un centro asistencial, donde logró ser estabilizado.

El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando la embarcación tipo zodiac en la que se desplazaban volcó en medio de condiciones marcadas por el oleaje y las corrientes del lugar.

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