"Cada ministro tiene su propio estilo": Ministra Sedini responde por cuestionamientos a la figura de Poduje

05 may. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió al paso de las críticas para respaldar la labor del gabinete. La secretaria de Estado buscó minimizar los cuestionamientos sobre la forma en que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha enfrentado la contingencia, relativizando las versiones que hablan de un quiebre interno o una falta de control sobre las autoridades.

"Los ministros están trabajando intensamente en las labores que tiene cada uno y estamos trabajando en proyectos que a todos los chilenos les convienen”, aseguró Sedini, en un intento por desviar el foco de las polémicas personales hacia la gestión del Ejecutivo.

El respaldo a la diversidad de estilos

La controversia escaló debido al particular tono y el alto protagonismo asumido por Poduje, lo que generó roces tanto con la oposición como con sectores del propio oficialismo.

Al ser consultada sobre si este comportamiento genera una incomodidad real en La Moneda, la vocera fue tajante al señalar que “cada ministro tiene su estilo. Todo suma”.

En la misma línea, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, reforzó esta postura de unidad señalando que, aunque existan diversas formas de comunicar y actuar, lo primordial es que el país logre avanzar en su agenda legislativa y social.

Flancos abiertos y estrategia del Gobierno

Pese a los esfuerzos de la vocería por cerrar filas, el denominado “estilo Poduje” continúa siendo un punto de fricción. En los últimos días, el ministro ha abierto flancos al criticar a otras autoridades y tomar decisiones que, según trascendidos, no irían de la mano con los lineamientos del Ministerio de Hacienda.

Con estas declaraciones, el Gobierno busca bajar el perfil a la crisis y evitar que las divisiones internas sigan copando la agenda pública. Sedini insistió en que el trabajo es colectivo y que la diversidad de perfiles dentro del equipo de gobierno es una fortaleza y no una debilidad.

Todo sobre Gobierno de Kast