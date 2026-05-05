Locutor denuncia que fue víctima de golpiza cuando volvía a su hogar: Le provocaron una herida en la cabeza

05 may. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una publicación en redes sociales encendió la alerta tras dar cuenta de un hecho ocurrido en la estación de Metro Francisco Bilbao (L4), donde un comunicador relató una situación que afectó su integridad física mientras regresaba a su hogar.

A través de su cuenta de Instagram, el locutor Rolando "Rolo" Ramos informó que fue víctima de una agresión en la estación, hecho que le provocó una herida en la cabeza y que actualmente lo mantiene con licencia médica.

Relato de la agresión

Ramos es co-conductor del podcast "El Féretro", enfocado en terror, misterio y humor negro y emitido en la señal de Radio Bellavista, además de participar del programa "Piratas del Rock", ambos disponibles en las plataformas digitales de Spotify y YouTube.

A través de una publicación en Instagram en que da cuenta de sus lesiones, señaló: "Cerca de las 14:45 hrs, fui víctima de una agresión por la espalda mientras regresaba a casa después de realizar clases como docente. El hecho ocurrió en la estación de Metro Bilbao y me provocó una herida grave en la cabeza de más de 10 cm. Actualmente me encuentro con licencia médica por 17 días".

"Se trata de una agresión cobarde, inesperada y sin motivo aparente, que solo buscó causar daño físico y psicológico. El caso ya está siendo investigado como corresponde", agregó en el mismo mensaje.

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Estado de salud

En su publicación, también se refirió a la atención recibida tras el incidente: "Agradezco profundamente la rápida y profesional atención del personal de Metro de Santiago y de la Mutual de Seguridad", indicó.

"Espero recuperarme pronto y poder sobrellevar este difícil momento. Por favor, cuídense mucho", concluyó.

El comunicador es hijo de un exministro de Economía de Augusto Pinochet y tiene una autobiografía, "Rock and Rolo", donde aborda anécdotas de su infancia, con foco en su fascinación por el rock y la contracultura.

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