¿Aparecerá el tesoro en Juan Fernández?: Fallo da luz verde para retomar la búsqueda tras décadas de intentos

05 may. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

En el archipiélago de Juan Fernández, la historia de un supuesto tesoro escondido ha persistido durante años, marcada por investigaciones, gestiones y una extensa disputa administrativa que mantuvo en pausa cualquier avance en el terreno.

El interés se ha concentrado en la isla Robinson Crusoe, donde distintas versiones apuntan a un botín de gran valor enterrado hace siglos.

Ese escenario cambió luego de que la Corte Suprema emitiera un fallo definitivo que declaró “en regla” la expedición liderada por el empresario holandés Bernard Keiser, lo que permite retomar el proceso para continuar con las excavaciones, aunque aún quedan permisos pendientes por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

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El origen del botín

La búsqueda se centra en un tesoro del siglo XVIII cuyo valor se estima entre 20.000 y 40.000 millones de dólares. De acuerdo a los antecedentes históricos, el botín estaría compuesto por cerca de 1.000 barriles con oro y joyas que fueron trasladados desde México.

Los registros indican que este cargamento habría sido llevado por el comandante español Juan Esteban Ubilla y posteriormente enterrado en el sector de Puerto Inglés de la isla Robinson Crusoe por el almirante inglés Lord Anson.

La hipótesis que sostiene la expedición se basa en correspondencia fechada en 1764 y en años de investigación en archivos internacionales.

Desde 1998, Bernard Keiser ha destinado más de 5 millones de dólares de su propio dinero a esta búsqueda, manteniendo activa la exploración a lo largo del tiempo pese a las dificultades administrativas.

Próximos pasos

El fallo del máximo tribunal anula el rechazo previo de Conaf Valparaíso y obliga al organismo a emitir una nueva resolución, lo que abre la posibilidad de retomar las excavaciones antes de junio de este año. Sin embargo, el inicio efectivo de los trabajos depende de la obtención de ese permiso.

La expedición cuenta con la asesoría de la consultora SGA Gestión Ambiental y debe cumplir con condiciones específicas debido a que el área de búsqueda es parte de un Parque Nacional. Entre ellas, solo se permite operar durante seis meses al año y utilizar herramientas manuales como palas, sin uso de maquinaria pesada.

En caso de concretarse un hallazgo, la distribución del tesoro ya está definida: el 75% corresponderá al Estado de Chile, a través del Consejo de Monumentos Nacionales, mientras que el 25% restante será para Keiser y sus asociados.

“Esta es la vencida”, afirmó Jaime Solari, gerente de SGA, quien señaló que el empresario encabezará las faenas junto a trabajadores locales una vez que se otorgue la autorización definitiva.

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