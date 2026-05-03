Realizaban perforaciones al pavimento para ingresar a túnel: Detienen a banda que robaba cobre simulando ser trabajadores

03 may. 2026 - 00:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una banda delictual fue sorprendida robando cables de cobre desde una cámara subterránea en Avenida España, en la Región de Valparaíso, en lo que las autoridades describieron como una operación cuidadosamente planificada.

Los sujetos, que simulaban ser trabajadores, utilizaron conos de señalización para simular una intervención legítima en la vía pública mientras perforaban el pavimento en busca de antiguas tapas de alcantarillado ocultas bajo el asfalto.

Robo de cobre avaluado en 6 millones de pesos

El objetivo de los delincuentes era acceder a un túnel subterráneo y extraer cables de cobre en desuso, uno de los materiales más cotizados en el mercado ilegal. Bajo las antiguas cámaras de alcantarillado, los sujetos habían acumulado un total de 27 piezas de cobre avaluadas en más de 6 millones de pesos.

La operación fue descubierta cuando las autoridades notaron que ninguna empresa había solicitado permiso a la municipalidad para realizar trabajos en ese sector. Según declararon los fiscalizadores, lo que estaban haciendo era "claramente ilegal, algo extraño, algo irregular", al no existir ninguna autorización que respaldara la intervención en la vía pública.

Al percatarse de la presencia policial, parte de la banda escapó en una camioneta, mientras que otros dos integrantes huyeron a pie. Carabineros logró perseguirlos y detenerlos en el cerro Placeres, frustrando así la huida completa del grupo.

Los dos detenidos tenían 21 y 23 años y contaban con antecedentes por delitos similares cometidos en la Región Metropolitana. En esas causas previas, el grupo operaba con entre 5 y 6 personas, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una banda organizada y con experiencia en este tipo de robos.

Las autoridades estiman que en esta ocasión participaron más de cinco personas, dado que se movilizaban en al menos dos vehículos. El resto de los integrantes de la banda logró darse a la fuga y continúa siendo buscado por la policía.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia mientras la investigación sigue en curso. Las autoridades enfatizaron además el peligro que representaba la operación para los vecinos del sector, al realizar perforaciones profundas en una avenida de alto tránsito sin ningún tipo de medida de seguridad oficial.

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