Estos son todos los bonos y beneficios que se entregan en mayo

02 may. 2026 - 08:00 hrs.

Durante el mes de mayo, miles de hogares en Chile reciben importantes ayudas estatales que buscan apoyar los ingresos familiares y enfrentar de mejor manera los gastos del periodo. Estos beneficios consideran a distintos grupos de la población, como personas mayores, familias vulnerables, estudiantes y trabajadoras, y en su mayoría se entregan de forma automática.

Algunos de estos aportes corresponden a beneficios permanentes que se pagan mensualmente, mientras que otros son transferencias específicas que se concentran en esta época del año. Por eso, es clave conocer cuáles son los bonos vigentes en mayo, quiénes los reciben y cuáles son sus montos actualizados.

Uno de los aportes más relevantes que se entrega durante este mes es el Bono Invierno, un beneficio dirigido a adultos mayores pensionados que cumplen ciertos requisitos y que se paga junto con la pensión de mayo. Este bono busca ayudar a cubrir los gastos adicionales que trae consigo la temporada de bajas temperaturas.

Estos son los bonos y beneficios que se pagan en mayo

Bono Invierno

El Bono Invierno 2026 entrega un monto único de $81.257, el cual se paga automáticamente en mayo a personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos establecidos. No es postulable, no es tributable ni imponible, y se incluye junto al pago de la pensión correspondiente al mes de mayo, según información de ChileAtiende y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es otro de los beneficios clave que se paga mensualmente, incluido mayo. Durante 2026, el monto máximo vigente es de $231.732 mensuales para personas entre 65 y 81 años, mientras que quienes tienen 82 años o más pueden recibir hasta $250.275, según informó ChileAtiende. Este aporte se deposita junto a la pensión y no requiere postulación si la persona ya es beneficiaria.

Subsidio Familiar (SUF)

El Subsidio Familiar, también conocido como SUF, corresponde a un aporte mensual destinado a hogares vulnerables que no pueden acceder a la Asignación Familiar. En 2026, el monto es de $22.007 por carga familiar, cifra que se duplica a $44.014 en el caso de personas con discapacidad. Este beneficio se paga todos los meses, incluido mayo, y es administrado por el IPS.

Bono al Trabajo de la Mujer

Finalmente, el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) también considera pagos durante mayo para quienes optaron por la modalidad mensual. El monto varía según los ingresos de la trabajadora y puede alcanzar hasta $44.157 mensuales. Este aporte es administrado por el Sence y se paga con desfase, según las rentas percibidas meses atrás.

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