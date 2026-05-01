¿Cuándo es el próximo feriado?

01 may. 2026 - 21:00 hrs.

A horas de concluir el feriado del Día Nacional del Trabajo del 1 de mayo, resta menos de un mes para que se avecine otro día de descanso.

Se trata del Día de las Glorias Navales, previsto para el próximo jueves 21 de mayo. Este, a diferencia del anterior, no es de carácter irrenunciable y por este motivo los trabajadores podrán descansar, solo si su contrato no establece lo contrario.

¿Cuáles son los próximos feriados ?

Según el portal Feriados.cl, aún faltan 11 feriados a nivel nacional en lo que queda de 2026, siendo tres de ellos irrenunciables.

El próximo (después del 21 de mayo) es exactamente en un mes, el 21 de junio. En esta jornada se celebra el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Pocos después llegan San Pedro y San Pablo, el 29 de junio.

La Virgen del Carmen, patrona nacional, se conmemora el 16 de julio. El 15 de agosto es la Asunción de la Virgen, y luego llegan los dos feriados irrenunciables más significativos a nivel nacional.

El viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional, y sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército, Chile vivirá nuevamente sus Fiestas Patrias.

Será el 12 de octubre el próximo descanso, con el Encuentro de Dos Mundos, después el 31 de octubre será el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción.

Finalmente, el viernes 25 de diciembre, Navidad, será nuevamente un feriado irrenunciable y a su vez un fin de semana largo.

Aparte de las festividades nacionales antes descritas, existen dos fechas de celebración para dos zonas específicas del país. La primera es el Asalto y Toma del Morro de Arica, el 7 de junio, día de descanso para toda la región de Arica y Parinacota.

También, el 20 de agosto se conmemora el Nacimiento del Prócer de la Independencia, en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, de la región del Ñuble.

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