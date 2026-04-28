Subsidios habitacionales del Minvu: ¿Cuáles convocatorias están abiertas?

28 abr. 2026 - 12:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene disponibles tres convocatorias del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, para el otorgamiento de subsidios habitacionales.

A través de la página web oficial del ministerio se informó cuáles son los grupos específicos que pueden acceder a estos beneficios, establecidos por la Resolución Exenta N°603. Cada uno de ellos cuenta con su propia fecha de cierre de postulaciones.

Convocatorias abiertas de los subsidios habitacionales del Minvu

La primera de las convocatorias está “destinada a familias damnificadas por los incendios forestales ocurridos en enero de 2026 en las comunas de Concepción, Penco y Tomé, de la región del Biobío”.

En este llamado se efectúan procesos de selección mensuales, donde pueden participar los grupos familiares afectados por los eventos descritos, siempre que “se encuentren inscritas al último día hábil de cada mes hasta el día 30 de noviembre 2026”.

La segunda convocatoria es la que tiene la fecha de cierre más cercana, y está prevista para el 13 de mayo de este año.

Está destinada a familias en situación de vulnerabilidad, cuyo objetivo “es favorecer el desarrollo de proyectos habitacionales en sectores con adecuados estándares urbanos, y contribuyendo a revertir procesos de segregación socioespacial”.

Finalmente, la tercera convocatoria se encuentra prevista para familias damnificadas también por los incendios forestales de enero de 2026, pero en este caso solo se incluye a las comunas Penco y Tomé, y no a la de Concepción.

Respecto al tipo de postulación, “puede ser en modalidad individual o colectiva”. El Minvu destacó que “se podrá postular a las tipologías de Pequeño Condominio, Densificación Predial y Construcción en Sitio Propio”.

Además, este último llamado también se basará en los procesos de selección mensuales, para aquellos que estén inscritos en el último día hábil de cada mes hasta el 30 de noviembre de 2026.

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