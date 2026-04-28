PGU: ¿Cuánto tiempo puedes estar fuera de Chile antes de perder el beneficio?

28 abr. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte estatal clave para los adultos mayores de 65 años, el cual es pagado por el IPS y puede perderse si el titular no cumple con los requisitos de permanencia en el país.

La normativa vigente establece un máximo de tiempo que las personas pueden ausentarse del país antes de perder este beneficio, así como otras causales por las que se suspende el pago de hasta $250.275 mensuales.

¿Cuánto tiempo puedo estar fuera de Chile para no perder la PGU?

Para mantener el beneficio activo, los pensionados deben tener precaución con sus viajes al exterior. La ley estipula que el pago se pierde definitivamente si la persona permanece más de 180 días (seis meses) fuera del país, según ChileAtiende.

Este período de tiempo se calcula dentro de un mismo año calendario (entre enero y diciembre), y pueden ser de forma continua o discontinua (sumando varios viajes cortos a lo largo del año).

¿Por qué otros motivos puedo perder la PGU?

Además de la permanencia en el extranjero, el Instituto de Previsión Social (IPS) determina la pérdida definitiva (extinción) del beneficio por las siguientes causales:

Fallecimiento: el pago se extingue automáticamente al fallecer el titular y no es heredable.

el pago se extingue automáticamente al fallecer el titular y no es heredable. Falsedad de datos: por entregar antecedentes falsos, incompletos o erróneos de manera intencional al momento de postular.

por entregar antecedentes falsos, incompletos o erróneos de manera intencional al momento de postular. Cambio socioeconómico: si la persona mejora su situación económica de manera significativa y pasa a formar parte del 10% más rico de la población.

También existe la suspensión temporal del pago si no cobra el dinero durante seis meses continuos, o si no entrega los antecedentes requeridos por el IPS para actualizar su información.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la PGU?

Para adjudicarse esta ayuda estatal, los adultos mayores deben cumplir con cuatro requisitos:

Tener 65 años o más (el trámite se puede iniciar adelantado desde los 64 años y 9 meses).

No pertenecer al 10% más rico de la población, lo cual se evalúa cruzando datos del Registro Social de Hogares y el Puntaje de Focalización Previsional.

Acreditar haber vivido en territorio chileno por un período no inferior a 20 años (continuos o discontinuos) desde que el titular cumplió los 20 años de edad. Además, debe haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.

Tener una pensión base mensual calculada que sea igual o menor a $1.252.602.

¿Cómo puedo postular a la PGU?

El trámite está disponible durante todo el año. La forma más rápida de postular es ingresando al portal de consulta y solicitud (pulsa aquí), donde se requerirá el RUN, la fecha de nacimiento y la ClaveÚnica para acceder al formulario.

Quienes prefieran hacer el trámite de forma presencial, pueden dirigirse a cualquier sucursal de ChileAtiende (IPS), a las oficinas de su AFP o compañía de seguros, o consultar en las municipalidades que mantienen convenio directo con el IPS.

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