PGU: ¿Quiénes pueden solicitar el monto completo?

23 abr. 2026 - 11:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un apoyo esencial para los adultos mayores de 65 años, ya que mejora sus pensiones con un aporte estatal, sin importar si ya están jubilados o si continúan activos en el mundo laboral.

Aunque este beneficio llega a una gran parte de la población, su monto no es el mismo para todos. El sistema opera mediante tramos, lo que significa que el solicitante recibirá más o menos conforme al valor de su pensión base.

¿Qué personas pueden recibir el monto completo de la PGU?

De acuerdo a ChileAtiende, solo las personas cuya pensión base sea de $789.139 o menor podrán acceder al tope máximo de $231.732 mensuales, o $250.275 si también son mayores de 82 años.

Si dicho ingreso supera los $789.139 hasta $1.252.602, el pensionado recibirá un monto variable y proporcional: mientras más alta sea su pensión base, menor será el aporte. Si es mayor a este límite, no tendrá derecho a la PGU.

¿Qué se requiere para solicitar la PGU?

Al momento de enviar la solicitud, es necesario que el adulto mayor cumpla las siguientes condiciones:

Tener 65 años de edad cumplidos. Se puede enviar la solicitud con tres meses de anticipación, a los 64 años con nueve meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población. Este factor se evalúa mediante el Puntaje de Focalización Previsional (PFP) y los datos del Registro Social de Hogares (RSH).

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

Acreditar al menos 20 años (continuos o discontinuos) de residencia en Chile, desde que cumplió los 20 años de edad, así como un período mínimo de cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

¿Cómo solicitar la PGU?

El proceso de postulación es gratuito y cuenta con diversas modalidades para facilitar el acceso a todos los usuarios:

En línea: a través del portal de ChileAtiende (pulsa aquí) o el IPS, utilizando la ClaveÚnica.

a través del o el IPS, utilizando la ClaveÚnica. Videoatención: conversando con un ejecutivo mediante la Sucursal Virtual de ChileAtiende.

conversando con un ejecutivo mediante la Sucursal Virtual de ChileAtiende. Presencial: en cualquier sucursal de ChileAtiende, en oficinas de AFP o compañías de seguros, y en municipios con convenio vigente con el IPS.

en cualquier sucursal de ChileAtiende, en oficinas de AFP o compañías de seguros, y en municipios con convenio vigente con el IPS. Telefónica: llamando al call center 101.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal