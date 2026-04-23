PGU: ¿Quiénes pueden solicitar el monto completo?
- Por Meganoticias
La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un apoyo esencial para los adultos mayores de 65 años, ya que mejora sus pensiones con un aporte estatal, sin importar si ya están jubilados o si continúan activos en el mundo laboral.
Aunque este beneficio llega a una gran parte de la población, su monto no es el mismo para todos. El sistema opera mediante tramos, lo que significa que el solicitante recibirá más o menos conforme al valor de su pensión base.
¿Qué personas pueden recibir el monto completo de la PGU?
De acuerdo a ChileAtiende, solo las personas cuya pensión base sea de $789.139 o menor podrán acceder al tope máximo de $231.732 mensuales, o $250.275 si también son mayores de 82 años.
Si dicho ingreso supera los $789.139 hasta $1.252.602, el pensionado recibirá un monto variable y proporcional: mientras más alta sea su pensión base, menor será el aporte. Si es mayor a este límite, no tendrá derecho a la PGU.
¿Qué se requiere para solicitar la PGU?
Al momento de enviar la solicitud, es necesario que el adulto mayor cumpla las siguientes condiciones:
- Tener 65 años de edad cumplidos. Se puede enviar la solicitud con tres meses de anticipación, a los 64 años con nueve meses.
- No pertenecer al 10% más rico de la población. Este factor se evalúa mediante el Puntaje de Focalización Previsional (PFP) y los datos del Registro Social de Hogares (RSH).
- Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.
- Acreditar al menos 20 años (continuos o discontinuos) de residencia en Chile, desde que cumplió los 20 años de edad, así como un período mínimo de cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.
¿Cómo solicitar la PGU?
El proceso de postulación es gratuito y cuenta con diversas modalidades para facilitar el acceso a todos los usuarios:
- En línea: a través del portal de ChileAtiende (pulsa aquí) o el IPS, utilizando la ClaveÚnica.
- Videoatención: conversando con un ejecutivo mediante la Sucursal Virtual de ChileAtiende.
- Presencial: en cualquier sucursal de ChileAtiende, en oficinas de AFP o compañías de seguros, y en municipios con convenio vigente con el IPS.
- Telefónica: llamando al call center 101.