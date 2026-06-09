Tiene un diseño renovado: Así es el nuevo avión que LATAM suma a su flota

09 jun. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

LATAM Airlines Brasil presentó este martes las primeras imágenes oficiales de su Embraer E195-E2, el nuevo avión que comenzará a incorporarse a su flota en el cuarto trimestre de 2026. El lanzamiento se realizó en el hangar de Embraer en São José dos Campos, Brasil, y marcó un hito en la alianza entre ambas compañías.

El objetivo del nuevo modelo es ampliar la conectividad en rutas de densidad media —es decir, trayectos con demanda moderada— tanto dentro de Brasil como hacia el exterior, conectando distintas regiones del país con los principales hubs del grupo LATAM.

"Estamos haciendo que nuestra flota sea aún más versátil para explorar nuevos mercados, ampliar operaciones ya existentes y ajustar nuestra capacidad para llegar a más destinos de forma sostenible", señaló Jerome Cadier, CEO de LATAM Airlines Brasil.

¿Cómo es el nuevo avión de LATAM?

El E195-E2 es un modelo de Embraer diseñado para rutas de mediana capacidad. LATAM realizó un pedido de 24 aeronaves, valorado en aproximadamente US$2.100 millones (precio de lista), con 50 opciones de compra adicionales.

En cuanto a su diseño, la aeronave incorpora adaptaciones inéditas en la aplicación de la identidad visual de LATAM. Debido a las características del fuselaje, la aerolínea amplió el área de exposición de su marca a lo largo de todo el avión, incluyendo los motores.

El uso predominante del color blanco responde a criterios operacionales: reduce la absorción térmica, disminuye el peso y mejora la eficiencia durante la vida útil de la aeronave.

Pilotos ya en entrenamiento

La preparación operacional ya está en marcha. En abril, LATAM concluyó la contratación de más de 50 pilotos y copilotos para la primera generación de tripulantes del E195-E2, quienes ya iniciaron entrenamiento en simuladores.

En mayo, la compañía creó en Brasil su primer banco de talentos para copilotos interesados en operar la nueva flota. Los primeros destinos que serán atendidos con este modelo serán anunciados próximamente.

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