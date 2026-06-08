Buscan reactivar proyecto ferroviario entre Los Andes y Mendoza: En qué consiste

08 jun. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una inversión privada de US$ 9.600 millones busca transformar la conexión entre Chile y Argentina mediante la construcción de un corredor bioceánico que incluye un túnel ferroviario bajo la cordillera, una nueva vía férrea entre Los Andes y La Ligua, y un puerto granelero en Longotoma, en la región de Valparaíso.

La iniciativa fue presentada por un consorcio integrado por la empresa chilena Beler S.A. y la firma singapurense International Nusantara Investment Pte., que solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores activar el Tratado de Maipú entre Chile y Argentina para facilitar la tramitación del proyecto.

Según sus impulsores, la aplicación de este acuerdo binacional permitiría acelerar los procesos administrativos y reducir significativamente los plazos de ejecución, con el objetivo de concretar las obras en un período estimado de entre tres y cuatro años.

¿En qué consiste el proyecto?

El megaproyecto contempla la construcción de un túnel ferroviario entre Uspallata, en la provincia argentina de Mendoza, y la ciudad de Los Andes, destinado al transporte de carga, vehículos y pasajeros.

A ello se suma una nueva conexión ferroviaria entre Los Andes y La Ligua, además de un puerto en Longotoma que permitiría exportar granos provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay hacia China y otros mercados de Asia-Pacífico.

La propuesta también considera la ampliación del puerto terrestre de Los Andes e instalaciones de gasificación por plasma para abastecer de energía eléctrica a los trenes que operen en el corredor.

La apuesta para competir con otras rutas comerciales

Desde el consorcio aseguran que la iniciativa podría posicionar a Chile como un actor clave en el comercio transpacífico. De acuerdo con sus estimaciones, el nuevo corredor permitiría reducir costos logísticos para las exportaciones agrícolas provenientes del Cono Sur.

Los promotores afirman que actualmente Argentina y Brasil exportan cientos de millones de toneladas de productos como soja, maíz y trigo, gran parte de ellos con destino a China.

En ese contexto, sostienen que el puerto proyectado en Longotoma ofrecería una alternativa más económica frente a otras rutas utilizadas en la actualidad, como el Canal de Panamá o el puerto peruano de Chancay.

Además, proyectan que la iniciativa generaría miles de puestos de trabajo y aportaría una importante recaudación fiscal durante las próximas décadas.

El rol del Tratado de Maipú

Uno de los principales argumentos del consorcio para impulsar la obra es la utilización del Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, firmado en 2009 por las entonces presidentas Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner.

El acuerdo establece mecanismos para promover proyectos estratégicos de infraestructura entre ambos países y contempla la posibilidad de crear entidades binacionales encargadas de desarrollar, administrar y operar iniciativas de interés común.

Según los representantes de Beler, esta figura permitiría agilizar la ejecución del corredor al reducir parte de la tramitación burocrática habitual. Incluso sostienen que el proyecto podría quedar fuera del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aunque precisaron que igualmente estaría sujeto a la fiscalización de las autoridades ambientales y al cumplimiento de la normativa vigente.

Gestiones ante Chile y Argentina

Desde Cancillería confirmaron la recepción de una solicitud de audiencia relacionada con la iniciativa, aunque recomendaron que las gestiones sean canalizadas a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales debido al carácter técnico de la propuesta.

Por su parte, los impulsores del proyecto señalaron que también se encuentran realizando gestiones ante autoridades argentinas y que mantienen conversaciones avanzadas con el gobierno de ese país, aunque todavía no existe una solicitud formal presentada.

Asimismo, informaron que recientemente sostuvieron reuniones con equipos técnicos del Ministerio de Economía para analizar mecanismos que permitan acelerar la evaluación y eventual desarrollo de la iniciativa, la que aún deberá superar distintas etapas antes de concretarse.

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