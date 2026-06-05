Por primera vez tendrá Metro: Estas serán las cinco estaciones de Vitacura en la Línea 7

05 jun. 2026 - 18:00 hrs.

La futura Línea 7 del Metro de Santiago sigue avanzando y una de las comunas que más cambios experimentará con su llegada será Vitacura, que por primera vez contará con estaciones de la red de transporte subterráneo.

El proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 26 kilómetros que recorrerá desde Renca hasta Vitacura, con 19 estaciones y un tiempo de viaje estimado de 37 minutos entre ambos extremos.

La nueva línea beneficiará a cerca de 1,5 millones de personas y permitirá conectar distintos sectores de Santiago mediante combinaciones con las líneas 1, 2, 3, 5 y 6.

¿Dónde estarán las estaciones de la Línea 7 en Vitacura?

Actualmente, las estaciones de la Línea 7 tienen nombres referenciales asociados a los sectores donde estarán emplazadas, aunque ya está clara su ubicación. Estas son las que se sitúan en Vitacura:

Av. Vitacura / Las Catalpas

Av. Alonso de Córdova / Av. Américo Vespucio

Av. Presidente Kennedy / Gerónimo de Alderete

Av. Presidente Kennedy / Av. Padre Hurtado Norte

Av. Presidente Kennedy / Estoril

La primera estación estará ubicada en el sector de Las Catalpas, mientras que otra se emplazará en el entorno de Alonso de Córdova con Américo Vespucio, una de las zonas comerciales y de oficinas más importantes de la comuna.

Más hacia el oriente, el trazado continuará por Avenida Presidente Kennedy, donde se construirán las estaciones en las intersecciones con Gerónimo de Alderete, Padre Hurtado Norte (junto al mall Alto Las Condes) y Estoril, cerca de la Clínica Las Condes.

Estas son todas las estaciones de la Línea 7

Renca

Av. Vicuña Mackenna / Av. Brasil

Av. Vicuña Mackenna / Av. José Miguel Infante

Cerro Navia

Rolando Petersen / Salvador Gutiérrez

Mapocho / Huelén (futura combinación con Línea A al aeropuerto)

Mapocho / Neptuno

Quinta Normal

Mapocho / Radal

Mapocho / Walker Martínez

Mapocho / Matucana

Santiago

Mapocho / Av. Ricardo Cumming

Puente Cal y Canto (combinación Línea 2 y 3)

Recoleta

Baquedano (combinación Línea 1 y 5)

Providencia

Pedro de Valdivia (combinación con Línea 1)

Las Condes

Av. Vitacura / Isidora Goyenechea (futura combinación con Línea 6)

Cerro Colorado / Rosario Norte

Vitacura

Av. Vitacura / Las Catalpas

Av. Alonso de Córdova / Av. Américo Vespucio

Av. Presidente Kennedy / Gerónimo de Alderete

Av. Presidente Kennedy / Av. Padre Hurtado Norte

Av. Presidente Kennedy / Estoril

¿Cuándo abrirá la Línea 7?

De acuerdo con la planificación informada por Metro de Santiago, la Línea 7 comenzará a operar durante 2028.

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