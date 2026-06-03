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Metro de Santiago informa el cierre de dos estaciones de la L1 en medio de manifestación

¿Qué pasó? 

Metro de Santiago informó que las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía, correspondientes a la Línea (L1), se encuentran cerradas y sin detención de trenes.

La medida anterior responde a la marcha que convocó la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y que se encuentra en desarrollo por plena Alameda. De hecho, se han registrado disturbios en los lugares cercanos a las estaciones que se encuentran fuera de funcionamiento. 

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¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

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En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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