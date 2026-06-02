Línea 7 del Metro de Santiago: ¿Dónde estarán las estaciones?

02 jun. 2026 - 20:00 hrs.

La Línea 7 del Metro de Santiago promete conectar a Renca y Vitacura en tan solo 37 minutos, lo que reducirá casi a la mitad el tiempo actual de traslado en superficie entre ambos lugares, que es de 72 minutos.

Se estima que esta infraestructura poseerá una extensión total de 26 kilómetros, 19 estaciones y beneficiará a un millón y medio de personas. Su apertura está proyectada para 2028.

El recorrido incluirá a tres comunas a la red de Metro, las cuales son Renca, Cerro Navia y Vitacura, pero también llegará a las comunas de Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia y Las Condes.

Su trazado contará con combinaciones a las líneas 1, 2, 3, 5 y 6. En el 2032, se sumará también una conexión con la Línea A que unirá al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez con el transporte subterráneo de la capital del país, en tan solo siete minutos.

¿Dónde estarán ubicadas las estaciones de la Línea 7?

De acuerdo con la página web oficial del Metro de Santiago, las 19 estaciones de esta futura línea estarán ubicadas en las siguientes comunas, en orden de parada:

Comuna de Renca:

1. Av. Vicuña Mackenna - Av. Brasil

2. Av. Vicuña Mackenna - José Miguel Infante

Comuna de Cerro Navia:

3. Salvador Gutiérrez - R. Petersen

4. Mapocho - Huelén

5. Mapocho - Neptuno

Comuna de Quinta Normal:

6. Mapocho - Radal

7. Mapocho - Walker Martínez

8. Mapocho - Matucana

Comuna de Santiago:

9. Mapocho - Av. Ricardo Cumming

10. Puente Cal y Canto (conexión líneas 2 y 3)

Comuna de Providencia:

11. Baquedano (conexión líneas 1 y 5)

12. Pedro de Valdivia (conexión línea 1)

Comuna de Las Condes:

13. Av- Vitacura - Isidora Goyenechea (conexión línea 6)

16. Cerro Colorado - Rosario Norte (se ubica después de la estación Américo Vespucio-Alonso de Córdova)

Comuna de Vitacura:

14. Av- Vitacura - Las Catalpas

15. Av. A. Vespucio - Alonso de Córdova

17. Av. Presidente Kennedy - Gerónimo de Alderete

18. Av. Presidente Kennedy - Av. Padre Hurtado

19. Av. Presidente Kennedy - Estoril.

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