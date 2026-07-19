Aumento PGU: ¿Quiénes se sumarán en 2027?

19 jul. 2026 - 08:00 hrs.

La implementación de la Reforma de Pensiones continúa avanzando y, aunque durante este año el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) beneficiará a las personas de 75 años o más, todavía queda una última etapa que permitirá ampliar el acceso al monto máximo del aporte estatal.

A partir de septiembre de 2027, las personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos podrán acceder al monto máximo vigente de la PGU, completando así la implementación gradual del incremento establecido por la reforma.

Además, ese mismo año también se incorporará un nuevo grupo de beneficiarios que hasta ahora no podía acceder a este complemento previsional.

¿Quiénes tendrán aumento en la PGU en 2027?

Desde septiembre de 2027 podrán acceder al monto máximo de la PGU las personas de 65 años o más que cumplan los requisitos establecidos para recibir el beneficio.

Junto con ello, la reforma permitirá que las personas que reciben pensiones de montepío de Capredena o Dipreca puedan solicitar un complemento para alcanzar el valor de la PGU vigente, siempre que no perciban otra pensión de un régimen previsional y cumplan las demás condiciones exigidas por la normativa.

¿Quiénes se sumarán a la PGU en 2027?

Asimismo, las personas que reciben pensiones de gracia o beneficios otorgados por las leyes de reparación, como las leyes Rettig y Valech, también podrán solicitar el beneficio si reúnen los requisitos.

¿Qué pasará con el monto de la PGU?

Actualmente, tras el reajuste por IPC aplicado en febrero de 2026, el monto máximo de la PGU alcanza los $250.275 para quienes ya han ingresado a las etapas de implementación.

Sin embargo, en 2027 los nuevos beneficiarios accederán al monto máximo que esté vigente en ese momento, ya que la PGU continúa reajustándose periódicamente.

Antes de la incorporación definitiva de las personas de 65 años o más, la siguiente etapa comenzará en septiembre de 2026, cuando quienes tengan 75 años o más pasarán automáticamente a recibir el monto máximo de la PGU, siempre que cumplan con los requisitos del beneficio.

¿Cuál es el monto actual?

Tras el reajuste aplicado en febrero de 2026, los montos máximos son los siguientes:

Personas de 82 años o más: hasta $250.275.

Personas entre 65 y 81 años: hasta $231.732.

Cabe recordar que el monto que recibe cada beneficiario puede variar dependiendo de su situación previsional y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.