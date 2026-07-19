¡España campeón del mundo! Venció a Argentina en el alargue y ganó su segundo título planetario

19 jul. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

España se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia, tras vencer por 1-0 a Argentina en el tiempo extra de la final disputada este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente repite la hazaña lograda en Sudáfrica 2010 y decretó lo que probablemente será el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo.

El gol que le dio el título a España

En un partido trabado y poco lucido, España se impuso desde el primer minuto con el dominio de la pelota; sin embargo, no pudo generar grandes ocasiones de gol en los 90 minutos.

En tanto, la Albiceleste se mostró irreconocible y no pateó al arco ante una España comandada por Rodri, el mejor de la competencia, que le robó el protagonismo a Messi y compañía.

La tendencia se acrecentó tras la expulsión de Enzo Fernández al final del segundo tiempo, lo que obligó a la Albiceleste a enfrentar el tiempo extra con 10 jugadores.

Luego de un polémico gol anulado en el primer tiempo del alargue a España (Nico Williams), el tanto decisivo llegó al minuto 106 del partido, cuando Ferrán Torres definió tras un centro al área y un pivoteo del propio Nico Williams, fusilando el arco defendido por Emiliano Martínez.

Tras ello, Argentina cargó la cancha en los últimos minutos y generó un par de ocasiones claras, pero España fue amplio dominador del encuentro y selló una merecida corona mundial.

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