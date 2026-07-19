Messi con premio de consuelo: España arrasa en los galardones individuales del Mundial tras derrotar a Argentina

19 jul. 2026 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

España se consagró campeona del Mundial 2026 tras derrotar por 1-0 a Argentina en tiempo extra con gol de Ferrán Torres. Tras el encuentro, la FIFA entregó los premios individuales a los futbolistas más destacados del torneo.

Aunque Lionel Messi volvió a ser una de las grandes figuras del campeonato, el Balón de Oro fue para el español Rodri, pieza clave en la campaña que llevó a su selección a conquistar el título.

Mbappé fue el máximo goleador del Mundial

Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro tras convertir 10 goles en el torneo. Detrás de él terminaron Lionel Messi, con ocho anotaciones, y Jude Bellingham junto a Erling Haaland, quienes compartieron la Bota de Bronce con siete tantos cada uno.

En otros reconocimientos, Unai Simón fue elegido como el mejor arquero del certamen, Pau Cubarsí recibió el premio al mejor jugador joven y Países Bajos fue distinguido con el Premio Fair Play.

Todos los premios individuales del Mundial 2026

Mejor jugador joven: Pau Cubarsí.

Pau Cubarsí. Guante de Oro (mejor arquero): Unai Simón.

Unai Simón. Balón de Oro (mejor jugador): Rodri.

Rodri. Balón de Plata (segundo mejor jugador): Lionel Messi.

Lionel Messi. Balón de Bronce (tercer mejor jugador): Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé. Bota de Oro (máximo goleador): Kylian Mbappé - 10 goles.

Kylian Mbappé - 10 goles. Bota de Plata (segundo máximo goleador): Lionel Messi - 8 goles.

Lionel Messi - 8 goles. Bota de Bronce (tercer máximo goleador): Jude Bellingham y Erling Haaland - 7 goles.

Jude Bellingham y Erling Haaland - 7 goles. Premio Fair Play (juego limpio): Países Bajos.

Todo sobre Mundial 2026