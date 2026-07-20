Violentos incidentes tras la final del Mundial: Al menos dos muertos en Argentina y 80 heridos en España

20 jul. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, quien viajó a Nueva York para asistir a la final del Mundial en el MetLife Stadium, comentó los violentos incidentes registrados tras la eliminación de Argentina.

Tanto en el país vecino como en España se vivieron graves hechos protagonizados por hinchas. En el caso de Argentina, se registraron al menos dos muertos posterior al partido, además de varios detenidos por incidentes en el Obelisco de Buenos Aires.

Pese a ello, el periodista enfatizó en lo ocurrido dentro de la cancha, asegurando que ahí se vivieron situaciones mucho más violentas en relación a otras ocurridas fuera del estadio.

"Los incidentes estuvieron más dentro de la cancha, que fuera"

"La verdad es que los incidentes aquí estuvieron más dentro de la cancha, que fuera de la cancha", comenzó señalando el periodista. "El comportamiento de la hinchada española y argentina fue, en su mayoría, bastante óptimo aquí en la ciudad de Nueva York", agregó.

Aunque el periodista aclaró que, aunque sí se produjeron "algunos incidentes aislados", fue algo muy menor "respecto de lo que se vio en las ciudades argentinas y, principalmente, en Buenos Aires".

En ese contexto, optó por referirse a algunos hechos ocurridos dentro del espacio una vez que terminó el partido, algo que calificó como "muy feo". "Todavía resuenan, molestan, inquietan y tienen a la hinchada, y a quienes son seguidores del fútbol, algo incómoda", declaró.

En primer lugar, mencionó el incidente protagonizado Leandro Paredes, "cuando él toma del cuello al jugador español y empieza una trifulca". Y también el cruce entre Lionel Messi y Marc Cucurella: "Cucurella se acerca, le dice algo, Messi lo interpreta mal y empieza a llamar al árbitro", relató.

Dos fallecidos y más de 80 heridos

Las celebraciones en España por la victoria de su selección en la final del Mundial 2026 dejaron un saldo de dos personas fallecidas, más de 80 heridos y al menos 12 detenidos en distintos puntos del país, según el balance entregado por las autoridades.

En la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, un menor de 13 años murió y otro está grave, tras derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, mientras festejaban. Un tercer menor también resultó herido, pero ya fue dado de alta.

En Madrid se registraron siete detenciones durante la madrugada, cinco de ellas por presuntos delitos de odio tras una discusión en un bar, además de arrestos por desórdenes públicos y desobediencia. También se reportaron decenas de personas lesionadas durante los festejos.

Las autoridades informaron que los incidentes se extendieron a otras ciudades españolas, donde hubo robos, enfrentamientos y ataques contra la policía. Los servicios de emergencia continuaron atendiendo heridos mientras se investigan las circunstancias de los dos fallecimientos registrados durante las celebraciones.

Todo sobre Mundial 2026