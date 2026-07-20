Stefan Kramer y su particular imitación a Messi: "Viendo cómo llegar a fin de mes"

20 jul. 2026 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

Argentina sufrió una dura derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. Uno de los que se vio más afectado por la caída de la albiceleste fue Lionel Messi, capitán e ídolo de dicho equipo. En esa línea, el imitador nacional Stefan Kramer no perdió la oportunidad de caracterizar al astro del fútbol.

Apenas un par de horas después del pitazo final en Estados Unidos, el comediante sacó carcajadas en redes sociales al publicar un video en el que personifica a la estrella trasandina en medio del dolor por el resultado. En el registro compartido en su cuenta de Instagram, se ve a un muy afectado “Messi” explicando por qué perdieron por la mínima frente al conjunto europeo.

"Viendo cómo llegar a fin de mes"

Fiel a su estilo detallista, el Hombre de las Mil Caras recreó la vestimenta oficial y simuló las declaraciones del astro al borde del llanto, tal como ocurrió en la cancha. Al principio del video, la imitación comenzó con un tono serio: “Lo que pudimos hacer... debió haber sido para Argentina, pero hicimos todo lo posible y creo que anduvimos bien”.

Sin embargo, el tono cambió radicalmente cuando el comediante aprovechó para meter un chiste que sacó carcajadas entre sus seguidores y que sirvió para promocionar sus próximos proyectos. “Estamos conformes con lo que hicimos, nos ganaron bien, pero esto hay que ir llevándola, viendo cómo llegar a fin de mes”, remató el falso "10".

Messi, la última víctima mundialista de Kramer

Si bien esta vez el imitado fue Lionel Messi, Kramer lleva un largo tiempo lanzando videos con particulares caracterizaciones de personajes vinculados al mundo del fútbol.

En el último tiempo han pasado por su repertorio figuras como Luis Enrique, Kylian Mbappé, Marcelo Bielsa, Cristiano Ronaldo y Sebastián Beccacece, lo que consolida la actualidad deportiva como uno de sus temas preferidos para hacer reír a sus seguidores.