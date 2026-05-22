"Hazme un meme": Kramer rompe las redes con imitación a Mara Sedini tras su salida del Gobierno

22 may. 2026 - 16:51 hrs.

Durante la mañana de este viernes, Stefan Kramer sorprendió a sus seguidores con una nueva e hilarante imitación. La “víctima” del comediante esta vez fue Mara Sedini, la periodista que a mediados de esta semana dejó su puesto como ministra Vocera de Gobierno.

Como es costumbre, el humorista nacional se vio "poseído" por la exsecretaria de Estado, replicando a la perfección su tono de voz, gestos y expresiones faciales.

"¿Te querí burlar? Hazme un meme"

En el registro compartido en sus redes sociales, se ve al personaje ironizando de forma desafiante sobre su bullada salida de La Moneda: "¿Querían que me sacaran? Me sacaron. Aquí estoy. ¿Te querí burlar? Hazme un meme", lanza la caracterización en el cuerpo de Kramer.

Además, en el video se bromeó con su posible retorno a Sin Filtro, el programa de debate político donde Sedini se dio a conocer antes de saltar al Ejecutivo: "No me interesa. Di lo mejor que tuve. Me utilizaron. Hoy día vuelvo a Sin Filtro, conch...", remata en el clip.

El detalle de fondo que marcó la diferencia

A un día de su salida del Gobierno, se viralizó un antiguo video donde la ahora exministra participaba en una presentación musical cantando Wannabe de las Spice Girls. La situación no fue desaprovechada por el reciente triunfador del Festival de Viña del Mar 2026, quien utilizó esa canción como música de fondo para coronar el sketch.

Como era de esperarse, las reacciones al video no tardaron en llegar. A solo pocas horas de ser publicado, el posteo se llenó de interacciones donde el público no solo aplaudió el talento de Kramer, sino que también aprovechó de ironizar con el bullado paso de Sedini por las vocerías oficiales, las que duraron apenas 69 días.

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