José Antonio Neme reacciona a imitación de Stefan Kramer : Le realizó particular propuesta

15 abr. 2026 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

El comediante e imitador Estefan Kramer llamó la atención en redes sociales tras anunciar un nuevo show, pero interpretando nada más y nada menos que a José Antonio Neme.

El querido conductor del Mucho Gusto despidió el matinal reaccionando a la imitación que hizo el humorista y no solo le causó gracias, sino que hizo una propuesta.

Sin duda, Kramer sacó muchas risas, pero lo que dio de qué hablar fue la exacta actuación que hizo. Y es que logró imitar a la perfección el tono de voz, las expresiones y hasta el aspecto físico del periodista.

Reacción de Neme a la imitación de Kramer

El conductor del matinal se mostró sonriente y en repetidas ocasiones identificado con la performance del imitador. Mientras detallaba el video se le veía en pantalla conversando con su compañera Karen Doggenweiler y asintiendo entre risas, en señal de aprobación.

"Después de esa tremenda mención que le acabamos de hacer, Kramer tiene que venir a este programa. Estás absolutamente invitado", dijo Neme al finalizar el video, agregando que estuvo muy bien.

Personajes más recientes imitados por Kramer

La imitación de José Antonio Neme se da en el contexto de una seguidilla de videos que el comediante ha publicado en sus redes sociales, con personajes ligados al ambiente de la política nacional e internacional.

Kramer dio inicio a esta serie de registros con la finalidad de promocionar sus próximas presentaciones y el personaje con el que retomó su agenda posterior a su actuación en la Quinta Vergara, en la reciente edición del Festival de Viña del Mar, fue nada más y nada menos que el Presidente José Antonio Kast.

El segundo personaje que se tomó el perfil de Instagram del comediante fue el Presidente de la República Argentina, Javier Milei, que no solo sacó risas en los comentarios, sino que fue reconocido por colegas como Edo Caroe, Piare con Pe, KakoAmedia y Jorge Alís.

Este último comentó: "Te quedó bárbaro. Jajajaja".

Estefan Kramer imitando al Presidente de Argentina Javier Milei

Otros dos personajes que fueron aplaudidos en los comentarios y que según algunos internautas, los estaban esperando, fueron dos miembros del gabinete de José Antonio Kast.

El primero fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al que imitó en el contexto de una entrevista y frente a una estación de servicio, haciendo referencia a las recientes alzas en el precio del combustible.

Kramer imitando al ministro de Hacienda Jorge Quiroz

Finalmente, la Vocera de Gobierno Mara Sedini, actuación que desató una ola de comentarios alabando el trabajo del comediante. "Esto era todo lo que estaba esperando", "Volvió Kramer prime", "Genio" y "Me entusiasma el material que tendremos durante estos años", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Kramer como Mara Sedini, Vocera de Gobierno.

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