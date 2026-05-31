Declaran Alerta Ambiental para este domingo 31 de mayo en la RM: Revisa cómo regirá la restricción vehicular

31 may. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este domingo 31 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas y a la mala calidad del aire prevista para la capital.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población ante el aumento de contaminación ambiental.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

¿Cómo regirá la restricción vehicular este domingo 31 de mayo?

Por tratarse de un día domingo, no rige la restricción vehicular, ya que dicha medida no aplica los fines de semana, pero sí se mantienen el resto de las limitaciones.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

#𝗚𝗘𝗖_𝗥𝗠 | Se mantienen las malas condiciones en la cuenca de Santiago, por lo que el pronóstico de Calidad del Aire para este domingo 31 de mayo es ALERTA AMBIENTAL en la #RM



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Asimismo, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente desde el 1 de marzo y el 31 de octubre.

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