Javiera Rodríguez responde a la U. de Chile y rechaza versiones estudiantiles

30 may. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las repercusiones por los incidentes ocurridos durante la visita de la diputada republicana Javiera Rodríguez a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile continúan sumando capítulos. Este sábado, la parlamentaria respondió públicamente al comunicado emitido por la casa de estudios y cuestionó tanto la versión institucional como las declaraciones realizadas por representantes estudiantiles.

La controversia se originó luego de una actividad desarrollada en dependencias de la facultad, donde Rodríguez participó en un conversatorio sobre liderazgo político. Tras el encuentro, se registraron manifestaciones de rechazo que derivaron en acusaciones cruzadas entre la diputada, la universidad y organizaciones estudiantiles.

En su declaración, la Facultad de Derecho sostuvo que la actividad se desarrolló con normalidad durante aproximadamente una hora y media y que las protestas se produjeron una vez finalizado el encuentro. Asimismo, aseguró que la seguridad de la parlamentaria fue resguardada durante toda su permanencia en el recinto.

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La unidad académica también condenó cualquier manifestación de violencia, aunque hizo referencia a eventuales actos de provocación y a la posibilidad de que algunos hechos hubiesen sido tergiversados.

La respuesta de Rodríguez fue inmediata. A través de redes sociales, la diputada rechazó la versión entregada por la facultad y aseguró que las agresiones comenzaron mucho antes de que concluyera la actividad.

Según señaló, durante toda su participación fue objeto de gritos, insultos y distintas formas de hostigamiento, cuestionando además las medidas de seguridad dispuestas por la institución.

La parlamentaria sostuvo que había “solo un guardia para 60 personas” y emplazó a la universidad a condenar los hechos de manera categórica.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con cualquier insinuación que atribuya responsabilidad a quienes participaron como invitados en la actividad.

Se suman más versiones de los hechos

La controversia aumentó luego de que la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile difundiera un comunicado entregando una versión distinta de los hechos.

Desde la organización estudiantil aseguraron que “en ningún momento tocaron a la diputada” y defendieron la manifestación realizada, calificándola como una protesta pacífica.

Además, acusaron a integrantes del equipo de Rodríguez y a estudiantes vinculados a la Nueva Derecha Universitaria de protagonizar agresiones durante el desarrollo de los incidentes.

Frente a estas afirmaciones, la parlamentaria respondió directamente a los dirigentes estudiantiles y los desafió a respaldar sus acusaciones con evidencia concreta. Según indicó, las personas que la acompañaban únicamente intervinieron para contener los empujones que, afirma, recibió al abandonar el recinto.

El caso sigue generando reacciones tanto en el ámbito político como universitario. Mientras desde sectores vinculados al Partido Republicano han condenado lo ocurrido como un episodio de violencia política, organizaciones estudiantiles sostienen que la protesta constituyó una expresión legítima de rechazo frente a las ideas planteadas por la diputada durante el conversatorio.

La controversia permanece abierta a la espera de eventuales investigaciones internas y de nuevas acciones que puedan surgir a partir de las denuncias presentadas por las distintas partes involucradas.