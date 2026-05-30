Alcalde de Rinconada queda con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por "fraude al Fisco" y "negociación incompatible"

30 may. 2026 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el Juzgado de Garantía de Los Andes formalizó al alcalde de Rinconada, Juan Galdames (IND), por los delitos de "fraude al Fisco" y "negociación incompatible", decretando las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Alcalde de Rinconada con arresto domiciliario nocturno

Galdames y otros funcionarios municipales son investigados por presuntas irregularidades en la compra por trato directo de tres terrenos para el municipio por $930 millones, lo que representaría un 3.000% de sobreprecio.

En la audiencia, el tribunal también aplicó el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el exsecretario general de Planificación, Hernán Espina, además de la firma mensual y arraigo nacional para el director jurídico, Lautaro Silva.

Si bien la investigación comenzó por la compra de estos tres terrenos, las medidas cautelares se impusieron "únicamente respecto a los montos que fueron invertidos con anterioridad a la celebración de la promesa de donación respecto del callejón Las Moras".

El juez Daniel Chaucon señaló que "por ahora, se desestima la imputación penal por falta de los mentados requisitos respecto a los delitos de fraude al fisco en las adquisiciones de los predios Los Almendros, Las Bandurrias y Callejón Vecinal".

Sospecho corte de luz antes de un programa de Mega

El magistrado desestimó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público debido a un posible riesgo para el éxito de la investigación, ya que consideró dicha cautelar como "desproporcional".

La resolución también se refiere al sospechoso corte de luz en la comuna justo antes de que se emitiera el capítulo del programa "¿Hasta Cuándo?" de Mega que abordaba las acusaciones contra el alcalde Galdames.

"Este rubro debe ser desestimado (...) por el simple hecho que no es acreditado una suerte de autoría inmediata y o inducción de parte del señor Galdames respecto de esta interrupción del suministro eléctrico", precisó el juez.

El alcalde Juan Galdames y Hernán Espina deberán cumplir su arresto domiciliario nocturno "entre las 22 horas de cada día y hasta las 6 horas del día siguiente" durante los cuatro meses que se fijaron como plazo de investigación.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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