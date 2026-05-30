Médico de Trump dice que el mandatario está en "excelente condición" y explica la razón de los moretones en sus manos

30 may. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

El médico del presidente Donald Trump dijo que el mandatario está en "excelente condición", según un documento publicado el viernes en la noche, luego de que el líder de 79 años se sometiera a un chequeo de rutina a principios de esta semana.

Trump está en "excelente condición"

"El presidente Trump se mantiene en excelente condición de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general", declaró el médico de Trump, el capitán de la Marina de Estados Unidos Sean Barbabella.

Añadió que "está plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado".

El informe, de tres páginas, da cuenta del examen médico y de las pruebas diagnósticas realizadas el martes a Trump en el hospital militar Walter Reed, cerca de Washington.

Modificar alimentación y bajar de peso

"Se proporcionaron consejos preventivos, incluida la recomendación de modificar la alimentación, la toma de aspirina en dosis bajas, un aumento de la actividad física y la continuación de la pérdida de peso", indica el texto.

Trump, que cumplirá 80 años el 14 de junio, toma tres medicamentos, dos de ellos destinados a controlar su nivel de colesterol y el tercero, aspirina, para prevenir enfermedades cardíacas.

El examen del martes es el tercero desde su investidura, el 20 de enero de 2025, lo que supone hasta ahora un ritmo semestral de revisiones médicas, en lugar de la cadencia anual habitual. "Todo salió PERFECTAMENTE bien", escribió Trump el martes tras estos exámenes.

Moretones en las manos de Trump

Desde su regreso al poder, el mandatario republicano ha aparecido en ocasiones con un hematoma en su mano derecha, cubierto con maquillaje.

El informe del viernes lo atribuye "a los frecuentes apretones de manos" que se suman "a la toma de aspirina con fines de prevención cardiovascular".

El presidente ha reducido el ritmo de sus desplazamientos dentro de Estados Unidos en comparación con su primer mandato, pero mantiene una cadencia bastante intensa de viajes al extranjero y responde con frecuencia a la prensa.

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