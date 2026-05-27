Un mall chileno está en el listado: El ranking de los centros comerciales más grandes de Latinoamérica

27 may. 2026 - 12:32 hrs.

Si hay algo que es común entre la gran mayoría de los chilenos, es frecuentar de manera habitual los centros comerciales o malls, ya sea con el fin de comprar un regalo, ropa, muebles para el hogar o simplemente hacer una compra rápida en el supermercado. Nuestro país cuenta con varias de estas megaestructuras en las distintas regiones, pero, ¿sabes cuáles son los cinco más grandes de Latinoamérica? Panamá, Brasil, México, Colombia y Chile son parte de este listado.

Arcovia, portal enfocado en la industria de viajes y turismo, elaboró un ranking de los cinco centros comerciales más grandes ubicados en la región, en el cual destaca el Costanera Center, la conocida megaestructura emplazada en pleno corazón de Providencia.

¿Qué malls componen el listado?

Albrook Mall (Panamá)

Se encuentra en la capital de Panamá y es la estructura más grande de toda Latinoamérica, por eso encabeza el ranking. De hecho, se construyó sobre una antigua base aérea de Estados Unidos y sus diferentes secciones están bautizadas con nombres de animales. Tiene más de 700 tiendas y 100 restaurantes.

Centro Comercial Leste Aricanduva (Brasil)

El gigante de Sao Paulo ocupa el segundo lugar de la región. Es el lugar favorito de los amantes del fútbol, ya que se encuentran las megatiendas oficiales de los clubes más importantes de la ciudad: Palmeiras, São Paulo y Corinthians. Tiene más de 500 establecimientos.

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Centro Santa Fe (México)

Es el centro comercial más grande de todo México. En el listado destaca por su enorme variedad de oferta, combinando en sus pasillos desde tiendas tradicionales y de retail básico hasta marcas exclusivas de lujo. Cuentas con más de 500 locales.

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Centro Mayor (Colombia)

Se encuentra ubicado en el sector sur de Bogotá; es el más grande complejo comercial de Colombia. Sus dimensiones son: más de 235 mil metros cuadrados de infraestructura donde se ubican 449 locales comerciales y con más de 292 marcas diferentes, según datos de su sitio web.

Costanera Center (Chile)

Finalmente, el listado lo cierra Costanera Center. El gigantesco mall ubicado en Providencia se ha transformado en un destino habitual para los compradores de la capital. De hecho, solo en 2025 recibió 136,8 millones de visitas, según datos de su reporte anual.

La oferta es variada y cuenta con más de 300 tiendas de grandes marcas, además de espacios para la recreación y la gastronomía, entre ellos el recién inaugurado “Qinto”. El complejo posee 268.000 metros cuadrados y un mirador que permite apreciar toda la magnitud de la ciudad de Santiago.