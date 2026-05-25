Se proyectan ingresos de casi 1.500 millones de dólares: El millonario negocio de Panini tras el furor por el álbum del Mundial

25 may. 2026 - 11:18 hrs.

Con el Mundial 2026 a días de su pitazo inicial, el álbum de figuritas de Panini se ha convertido en uno de los negocios más rentables del planeta.

La firma italiana proyecta ingresos por 1.400 millones de euros —equivalentes a cerca de US$ 1.480 millones— solo para este año, impulsados por la venta masiva de sobres y láminas en todo el mundo. En años sin Copa del Mundo, la misma compañía factura aproximadamente US$ 600 millones.

Y los números lo justifican. El álbum de esta edición es el más grande y ambicioso en la historia de la Copa del Mundo: tiene 120 páginas y 980 láminas, frente a las 50 páginas y 271 figuritas del primer álbum oficial, editado en 1970. Se estima que entre 500 y 800 millones de sobres serán vendidos a nivel global, junto a más de 35 millones de álbumes físicos. En total, circularían cerca de 7.000 millones de estampas en todo el planeta, según consignó Pulso.

América Latina y el factor Messi

Raúl Valecillo, CEO de Panini en Brasil, afirmó a la agencia Bloomberg que "el mercado latinoamericano es el corazón de nuestra pasión por coleccionar y este Mundial romperá todos los récords de distribución". La región concentra cerca del 10% del negocio global de la compañía, cuyas oficinas latinoamericanas operan desde São Paulo.

El fanatismo también empuja un mercado secundario. La lámina dorada de Lionel Messi es la más cotizada de esta edición, con ofertas de hasta US$ 2.500 en la plataforma de subastas eBay.

El último álbum Panini

Pese al éxito, el negocio tiene fecha de vencimiento. En mayo, la FIFA comunicó a Panini que su contrato para producir el álbum del Mundial se extenderá solo hasta 2030, cuando la Copa se disputará en España, Portugal y Marruecos. A partir de ahí, los derechos pasarán a manos de Fanatics Collectibles, compañía estadounidense que ya le arrebató a Panini la licencia de la UEFA Champions League en 2024.

El cambio de licenciatario no es un detalle menor. Fanatics Collectibles es conocida por su enfoque en la digitalización y personalización de productos coleccionables, lo que podría transformar el mercado actual de álbumes físicos hacia plataformas digitales.

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