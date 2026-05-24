Trump modera expectativas de acuerdo con Irán: "He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten"

24 may. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump moderó este domingo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron avances en las negociaciones.

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

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Además, Trump afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Un alto funcionario estadounidense dijo al medio Axios que la Casa Blanca no espera un acuerdo este domingo y que un anuncio puede tomar varios días, ya que implica la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei.

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que había posibilidades de que "en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias", en declaraciones a la prensa desde Nueva Delhi.

Rubio declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero que desencadenó la guerra.

El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el 8 de abril.