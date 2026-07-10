Lluvia en Santiago: ¿En qué sectores se esperan precipitaciones este viernes 10 de julio?

10 jul. 2026 - 08:12 hrs.

¿Qué pasó?

El invierno sigue su marcha y Santiago se prepara para una jornada de tiempo inestable. Para este viernes 10 de julio, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo y detalló qué sectores de la Región Metropolitana recibirán posibles chubascos.

Con una temperatura mínima de 11°C y una máxima que oscilará entre los 16°C y 17°C, la capital presentará un cielo mayormente cubierto, aunque con algunos claros de sol intermitentes.

Los sectores con mayor probabilidad de lluvia

Según el experto, las lluvias no serán parejas en toda la cuenca de Santiago, sino que se concentrarán en zonas específicas y de forma débil.

Precordillera y Cordillera : Son los sectores con mayor probabilidad de recibir agua. Comunas como Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Las Condes, Lo Barnechea y San José de Maipo verán esta condición de forma más clara.

: Son los sectores con mayor probabilidad de recibir agua. Comunas como Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Las Condes, Lo Barnechea y San José de Maipo verán esta condición de forma más clara. Valles y zona centro: A medida que nos alejamos de la cordillera, el fenómeno se debilita. En estos sectores se espera una lluvia tenue, intermitente y por momentos acompañada de quiebres de sol.

"Está la probabilidad de precipitaciones durante el día en sectores de Santiago. Se va a ir presentando por zonas, especialmente en la medida en que me acerco a la cordillera, a la precordillera, ahí es mayor la probabilidad", explicó Sepúlveda.

Un fin de semana más "primaveral"

A pesar de la inestabilidad de este viernes, el fin de semana promete un cambio radical que servirá de tregua, ya que la próxima semana se presentará un sistema frontal que dejará intensas lluvias en la capital.

Para el sábado, se espera cielo parcial con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C. El domingo, en tanto, el termómetro subirá aún más, alcanzando unos agradables 23°C con una mínima de 7°C.

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