Encerrona donde murió niño de 12 años: Dan de baja a carabinero tras ser acusado de robar especie desde el auto de las víctimas

09 jul. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros fue dado de baja luego que se le acusara de robar una especie desde la camioneta que fue sustraída durante una encerrona y que terminó con la muerte de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió el pasado 24 de junio y generó conmoción pública, ya que el menor de edad falleció tras ser arrastrado por el automóvil en donde viajaba junto a su padre y una tía, en medio de un asalto cometido por delincuentes de entre 13 y 17 años.

La familia regresaba de un viaje a Argentina cuando, cerca de la Ruta 5, fue abordada por la banda. Los adultos descendieron, pero el menor no alcanzó. El cinturón de seguridad se le enredó y terminó siendo arrastrado varios kilómetros. El niño fue abandonado, muerto, junto al auto.

Carabinero fue acusado de robar especie desde el vehículo

De acuerdo a Reportea, un carabinero de San Bernardo comenzó a ser investigado por un presunto delito relacionado con el vehículo, luego de que este quedara en poder de la institución policial a la espera de que la familia lo retirara.

Según el medio, mientras se encontraba bajo custodia, un funcionario policial de la 14° Comisaría de San Bernardo fue sorprendido sustrayendo al menos una especie desde su interior. A raíz del hecho, el uniformado fue dado de baja y se dispuso una investigación interna.

Desde Carabineros confirmaron el hecho y señalaron que "la institución no acepta conductas de sus integrantes que sean contrarias a los principios éticos y a los estándares de probidad que rigen el actuar institucional".

Aunque no se ha podido corroborar la cantidad de especies sustraídas ni tampoco su valor, fuentes cercanas al caso indicaron a Reportear que se trataría de un artículo de escaso valor.

Las mismas fuentes agregaron que, pese a ser una especie de bajo costo, el jefe de la unidad policial habría optado por dar de baja al uniformado debido al nivel de conmoción que provocó la muerte del menor y porque el hecho iba contra las normas de la institución.

Desde el medio añadieron que toda la información fue remitida por Carabineros a la Fiscalía Militar, en donde se evaluará la apertura de una investigación penal en forma paralela a la investigación interna.