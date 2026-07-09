Presunto femicidio en Puente Alto: Revelan que víctima denunció violencia intrafamiliar y luego negó ingreso de carabineros

09 jul. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un presunto femicidio es investigado por la PDI en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, luego de que una joven de 19 años fuera encontrada sin vida por su tío en el domicilio donde vivía junto a su pareja, hecho ocurrido el pasado miércoles en la intersección de las calles Camilo Henríquez con Carrenleufu.

Sobre el hallazgo, existió inicialmente una confusión respecto a las circunstancias: algunos reportes señalaban que la víctima fue encontrada en la vía pública, afuera de la vivienda. Posteriormente se precisó que fue el tío quien llegó hasta la casa, la encontró sin vida en el living y, al intentar auxiliarla, la sacó del domicilio, momento en que comenzó a pedir ayuda.

A partir de ese aviso se inició el operativo policial, en el que participó la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Un aviso a Carabineros horas antes del hallazgo

Según los antecedentes que se conocen del hecho, la propia víctima había llamado a Carabineros para denunciar una presunta situación de violencia intrafamiliar, contacto que se realizó en la madrugada del miércoles.

Cuando la patrulla llegó hasta la vivienda, la joven se negó a que Carabineros ingresara al domicilio y decidió no formalizar la denuncia. Pese a ello, según lo reportado, los funcionarios constataron que la víctima presentaba señales claras de haber sido objeto de algún tipo de maltrato físico.

Respecto a este lamentable hecho, el comisario César Lobos, de la BH Sur de la PDI, dijo que "el eventual sospechoso podría corresponder a una persona que reside en el mismo inmueble, pero estamos trabajando para efectos de establecer la relación que tenían. Desde cuánto tiempo vivían en el domicilio".

Por su parte, el fiscal César Flores, de la Fiscalía Metropolitana Sur, señaló: "Efectivamente, esta víctima tuvo un conflicto de violencia intrafamiliar en la noche. La víctima fue encontrada frente a este domicilio por su tío, con las lesiones en su cuerpo que no se pueden descartar si son atribuibles a esta persona (presunta pareja) o a un tercero que participó posteriormente".

La hipótesis de femicidio cobra fuerza, porque la pareja de la víctima —un hombre chileno de 30 años— se mantiene prófugo y no ha sido ubicado por las policías hasta el momento. Sin embargo, sera la autopsia del Servicio Médico Legal (SML) la que permita esclarecer la muerte de la joven.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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