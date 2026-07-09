Por comercio informal, prostitución y microtráfico: Realizan importante copamiento policial en barrio 10 de julio

09 jul. 2026 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó este jueves un copamiento policial a cargo de personal de la PDI y Carabineros en el barrio 10 de Julio, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

En el procedimiento se realizaron controles de identidad a transeúntes. Y es que, de acuerdo a la municipalidad, locatarios y vecinos, constantemente se registran incivilidades en el sector.

Durante el operativo se fiscalizó a ciudadanos nacionales y también a extranjeros, muchos de los cuales fueron trasladados hasta una unidad policial para "autodenunciarse".

El despliegue, en el que también participó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, junto al seremi de Seguridad de la RM, Juan Barrientos, se llevó a cabo sin inconvenientes y no hubo detenidos.

Prostitución y comercio ilegal

"El alcalde y los vecinos nos manifestaban temas de prostitución en la noche, comercio ilegal o actividades comerciales ilegales que también son la puerta de salida del crimen organizado", señaló el ministro Martín Arrau.

"Todas las cosas que se roban en alguna parte son puestas en el mercado por personas que compran de manera inescrupulosa mercancía robada", agregó.

En ese aspecto, el secretario de Estado comentó que este tipo de fiscalización también apunta a terminar con la "economía ilícita", como la venta de "autos robados o partes de autos robados".

Por su parte, el alcalde Mario Desbordes indicó que en el barrio 10 de Julio existe el comercio de "especies a veces de dudosa procedencia".

"Hemos detectado que muchos de los motochorros aparecen por este barrio para reparar, arreglar o cambiar motos. Reducir, también, por supuesto", añadió.

El jefe comunal aseguró que, durante el día, en el barrio hay un comercio formal muy importante, "pero también se ha detectado informalidad que tiene que ser abordada, como la venta de productos sin facturas, sin boleta".

"En la tarde tenemos un problema serio de prostitución y de microtráfico de drogas", remarcó la autoridad.