Incluye a la Metropolitana: Emiten aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para cinco regiones del país
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para zonas de cinco regiones de la zona centro y centro-sur, el que estará vigente desde la tarde de este jueves hasta la noche del viernes 10 de julio.
Según informó el organismo, el aviso responde a la condición sinóptica de "frente cálido".
¿En qué zonas podría llover?
La medida que emitió la DMC es para las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. El detalle de los mm pronosticados es el siguiente:
Región Metropolitana
- Cordillera: (jueves 20-30 mm) (viernes 20-30 mm).
Región de O'Higgins
- Precordillera: (jueves 20-30 mm).
- Cordillera: (jueves 30-40 mm).
Región del Maule
- Valle: (jueves 25-35 mm).
- Precordillera: (jueves 30-40 mm) (viernes 25-35 mm).
- Cordillera: (jueves 40-50 mm) (viernes 30-40 mm).
Región de Ñuble
- Valle: (jueves 25-35 mm).
- Precordillera: (jueves 40-50 mm) (viernes 40-50 mm).
- Cordillera: (jueves 40-55 mm) (viernes 40-55 mm).
Región del Biobío
- Litoral: (jueves 25-35 mm).
- Cordillera Costa: (jueves 25-35 mm).
- Valle: (jueves 25-35 mm).
- Precordillera: (jueves 40-50 mm).
- Cordillera: (jueves 50-60 mm).
Es importante recordar que la DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Por último, el organismo recomendó a los ciudadanos a mantenerse informados de las condiciones del tiempo, sobre todo si realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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