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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Incluye a la Metropolitana: Emiten aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para cinco regiones del país

¿Qué pasó? 

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para zonas de cinco regiones de la zona centro y centro-sur, el que estará vigente desde la tarde de este jueves hasta la noche del viernes 10 de julio

Según informó el organismo, el aviso responde a la condición sinóptica de "frente cálido"

¿En qué zonas podría llover? 

La medida que emitió la DMC es para las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. El detalle de los mm pronosticados es el siguiente:

Región Metropolitana

  • Cordillera: (jueves 20-30 mm) (viernes 20-30 mm).
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Región de O'Higgins

  • Precordillera: (jueves 20-30 mm).
  • Cordillera: (jueves 30-40 mm).

Región del Maule

  • Valle: (jueves 25-35 mm).
  • Precordillera: (jueves 30-40 mm) (viernes 25-35 mm).
  • Cordillera: (jueves 40-50 mm) (viernes 30-40 mm).

Región de Ñuble

  • Valle: (jueves 25-35 mm).
  • Precordillera: (jueves 40-50 mm) (viernes 40-50 mm).
  • Cordillera: (jueves 40-55 mm) (viernes 40-55 mm).

Región del Biobío

  • Litoral: (jueves 25-35 mm).
  • Cordillera Costa: (jueves 25-35 mm).
  • Valle: (jueves 25-35 mm).
  • Precordillera: (jueves 40-50 mm).
  • Cordillera: (jueves 50-60 mm).

Es importante recordar que la DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

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Por último, el organismo recomendó a los ciudadanos a mantenerse informados de las condiciones del tiempo, sobre todo si realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos. 

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