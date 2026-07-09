Incluye a la Metropolitana: Emiten aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para cinco regiones del país

09 jul. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para zonas de cinco regiones de la zona centro y centro-sur, el que estará vigente desde la tarde de este jueves hasta la noche del viernes 10 de julio.

Según informó el organismo, el aviso responde a la condición sinóptica de "frente cálido".

¿En qué zonas podría llover?

La medida que emitió la DMC es para las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. El detalle de los mm pronosticados es el siguiente:

Región Metropolitana

Cordillera: (jueves 20-30 mm) (viernes 20-30 mm).

Región de O'Higgins

Precordillera: (jueves 20-30 mm).

Cordillera: (jueves 30-40 mm).

Región del Maule

Valle: (jueves 25-35 mm).

Precordillera: (jueves 30-40 mm) (viernes 25-35 mm).

Cordillera: (jueves 40-50 mm) (viernes 30-40 mm).

Región de Ñuble

Valle: (jueves 25-35 mm).

Precordillera: (jueves 40-50 mm) (viernes 40-50 mm).

Cordillera: (jueves 40-55 mm) (viernes 40-55 mm).

Región del Biobío

Litoral: (jueves 25-35 mm).

Cordillera Costa: (jueves 25-35 mm).

Valle: (jueves 25-35 mm).

Precordillera: (jueves 40-50 mm).

Cordillera: (jueves 50-60 mm).

Es importante recordar que la DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Por último, el organismo recomendó a los ciudadanos a mantenerse informados de las condiciones del tiempo, sobre todo si realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Todo sobre El Tiempo