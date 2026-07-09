BancoEstado entrega gift card de $100 mil: Así puedes obtener el beneficio y en simples pasos

09 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Quienes estén pensando en contratar un seguro para su vehículo pueden acceder a un beneficio adicional. BancoEstado está entregando una gift card de $100.000, otorgada por la compañía aseguradora, a quienes contraten su Seguro Automotriz.

La promoción busca incentivar la contratación de este producto, que incluye más de 20 asistencias para el conductor y el vehículo, además de distintos niveles de cobertura según el plan elegido.

¿Cómo obtener la gift card de $100 mil de BancoEstado?

Para acceder al beneficio, solo debes contratar el Seguro Automotriz de BancoEstado a través de su plataforma web. Una vez completado el proceso, recibirás una gift card de $100.000, entregada por la compañía de seguros. El seguro está disponible en dos modalidades:

Plan Estándar

Entre sus principales coberturas se encuentran:

Daños materiales al vehículo.

Robo, hurto o uso no autorizado.

Cobertura de daños materiales dentro de Chile.

Responsabilidad Civil con cobertura de hasta UF 500 por daño emergente, daño moral y lucro cesante.

Reposición a nuevo para vehículos con una antigüedad igual o inferior a un año.

Plan Full

Este plan incorpora beneficios adicionales, como:

Daños materiales en Chile y el extranjero.

Robo, hurto o uso no autorizado.

Responsabilidad Civil con cobertura de hasta UF 1.000.

Reposición a nuevo para vehículos de hasta dos años de antigüedad.

Cobertura por lesiones, incapacidad o fallecimiento de hasta UF 150 por asiento, con un tope de UF 750.

¿Cómo contratar el Seguro Automotriz de BancoEstado?

La contratación del Seguro Automotriz de BancoEstado se realiza completamente de forma online. Para ello, primero debes cotizar el seguro ingresando tus datos y los de tu vehículo (en este enlace).

Luego podrás elegir el monto del deducible y comparar los planes Estándar y Full para seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades. Después solo tendrás que completar la información restante, escoger el medio de pago y finalizar el proceso.

Una vez concluida la contratación, tu vehículo quedará protegido de acuerdo con las coberturas del plan elegido y podrás acceder a la gift card de $100.000, beneficio entregado por la compañía aseguradora.

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